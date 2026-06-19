Maroc: Le pays et la Gambie réaffirment un partenariat stratégique fondé sur la solidarité et le développement

Les relations entre le Royaume du Maroc et la République de Gambie continuent de se renforcer. Le ministre marocain des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger, Nasser Bourita, a reçu ce jeudi à Rabat son homologue gambien, Sering Modou Njie, ministre des Affaires étrangères, de la Coopération internationale et des Gambiens de l'étranger, en qualité d'envoyé spécial du Président gambien Adama Barrow.

Porteur d'un message écrit adressé à Sa Majesté le Roi Mohammed VI par le Président Adama Barrow, le chef de la diplomatie gambienne a mis en avant l'excellence des relations qui unissent les deux pays ainsi que leur volonté commune de consolider davantage leur partenariat stratégique.

À l'issue de cette rencontre, Sering Modou Njie a salué les liens historiques d'amitié, de fraternité et de solidarité qui caractérisent les rapports entre Rabat et Banjul, soulignant qu'ils reposent sur des valeurs partagées et une vision commune portée par le Roi Mohammed VI et le Président Adama Barrow.

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Le ministre gambien a également exprimé la profonde gratitude du Président de la République de Gambie, de son gouvernement et du peuple gambien envers le Souverain marocain pour son soutien constant au développement socioéconomique de la Gambie.

Il a notamment mis en exergue les nombreuses initiatives et projets de coopération lancés au cours des dernières années, ainsi que les accords conclus entre les deux pays, qui ont contribué au renforcement des échanges et à la dynamisation de la coopération bilatérale. Selon M. Njie, l'engagement du Maroc en faveur du développement de la Gambie illustre la solidité des relations entre les deux États et témoigne de la volonté commune d'inscrire leur coopération dans une perspective durable et mutuellement bénéfique.

Enfin, les deux parties ont par ailleurs réaffirmé leur détermination à approfondir leur collaboration dans plusieurs secteurs d'intérêt commun, dans le prolongement des excellentes relations diplomatiques entretenues par Rabat et Banjul.