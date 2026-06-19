Cameroun: Promote 2026 - Nomadeo africa met le bien-être au travail au coeur de l'aménagement intérieur

À l'occasion de la 10e édition du Salon International de l'Entreprise, de la PME et du Partenariat de Yaoundé (PROMOTE 2026), Nomadeo Africa, entreprise spécialisée dans l'architecture d'intérieur et l'aménagement professionnel, affirme son engagement en faveur du bien-être au travail à travers des solutions innovantes et durables.

Sous la direction de son Président-Directeur Général, William Fotchine architecte d'intérieur depuis 25 ans ayant fait ses preuves en Europe, l'entreprise, basée à Élig-Essono à Yaoundé, à proximité de l'Hôtel Le Tango, s'est imposée comme une référence dans le domaine de la conception, de l'aménagement et de la décoration des espaces professionnels et résidentiels au Cameroun.

Spécialisée dans le mobilier de bureau, le mobilier résidentiel, la décoration intérieure, les revêtements de sols et de murs ainsi que les solutions ergonomiques, Nomadeo Africa propose une offre complète allant de la conception à la réalisation, jusqu'à la livraison de projets clés en main. Le thème retenu par l'entreprise pour sa participation à PROMOTE 2026 est : « Le bien-être au travail ». Une approche qui met en avant l'importance de créer des environnements de travail modernes, fonctionnels et confortables, capables d'améliorer la productivité et l'épanouissement des collaborateurs.

Pour garantir l'excellence de ses réalisations, Nomadeo Africa s'appuie sur des matériaux et équipements de haute qualité importés d'Europe. L'entreprise offre par ailleurs une garantie minimale de cinq ans sur ses installations, témoignant de sa confiance dans la durabilité et la performance de ses solutions.

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Le savoir-faire de Nomadeo Africa est illustré par plusieurs réalisations de prestige au Cameroun, notamment au sein de la Présidence de la République, de l'Autorité Aéronautique du Cameroun, de l'Aéroports Du Cameroun, de Hilton Yaoundé, ainsi qu'à l'Université Catholique d'Afrique Centrale, où l'entreprise a contribué à l'aménagement du nouvel amphithéâtre.

À travers sa participation à PROMOTE 2026, Nomadeo Africa entend démontrer que la qualité des espaces de travail constitue aujourd'hui un levier stratégique de performance pour les entreprises et les institutions, tout en valorisant l'expertise camerounaise dans le domaine de l'architecture et de l'aménagement intérieur. « Concevoir des espaces où il fait bon vivre et travailler est au coeur de notre mission », souligne la direction de Nomadeo Africa, qui ambitionne de poursuivre son expansion tout en maintenant les plus hauts standards de qualité et d'innovation.