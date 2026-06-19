Afrique: Match Côte d'Ivoire - Allemagne - Le ministère des Sports et l'Ambassade en repérage au stade de Toronto

19 Juin 2026
Fratmat.info (Abidjan)
Par Salif D. Cheickna

À deux jours du match décisif entre la Côte d'Ivoire et l'Allemagne, comptant pour la 2e journée du groupe E de la Coupe du monde 2026, les autorités ivoiriennes mettent tout en oeuvre pour garantir les meilleures conditions d'accueil aux nombreux supporters des Éléphants attendus au BMO Field de Toronto.

Dans cette perspective, une délégation du ministère des Sports et de l'Ambassade de Côte d'Ivoire au Canada s'est rendue, le 18 juin 2026, au BMO Field afin d'évaluer les dispositifs d'accueil et les conditions dans lesquelles les supporters ivoiriens vivront cette importante rencontre face à la Mannschaft.

Cette mission de reconnaissance des lieux s'est déroulée sous la conduite de l'ambassadeur de Côte d'Ivoire au Canada, Bafétigué Ouattara. Il était accompagné du directeur général de l'Office national des sports (ONS), Ousmane Gbané, du conseiller technique du ministère des Sports, Adamah Diallo Khalil, ainsi que de la directrice de la Communication, Hadja Rima Touré.

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La délégation a inspecté les différentes loges, les voies d'accès, les parkings, les tribunes ainsi que l'ensemble des installations et commodités destinées à accueillir les supporters. L'objectif est de s'assurer que les milliers d'Ivoiriens attendus pour soutenir les Éléphants puissent assister à cette affiche face à l'Allemagne, prévue le 20 juin 2026, dans les meilleures conditions de sécurité, de confort et d'organisation.

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