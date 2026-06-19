Cote d'Ivoire: Démolitions à Koumassi - Le principal suspect arrêté, le Procureur dément toute évasion

Le Procureur de la République près le Tribunal de Première Instance d'Abidjan a mis fin aux rumeurs circulant sur les réseaux sociaux concernant la prétendue fuite d'Alloui Brou Jacques, recherché dans le cadre de l'enquête sur les démolitions de constructions intervenues à Koumassi Campement.

Dans un communiqué publié le 19 juin 2026, le magistrat a confirmé que le mis en cause a bel et bien été interpellé et demeure entre les mains des services compétents.

Selon le communiqué, Alloui Brou Jacques a été arrêté le jeudi 18 juin 2026 à Gonzagueville, dans la commune de Port-Bouët, par les services de la Police nationale. Cette interpellation s'inscrit dans le cadre de l'information judiciaire ouverte après les démolitions réalisées le 3 juin dernier à Koumassi.

Le Procureur dément formellement les informations relayées sur les réseaux sociaux faisant état d'une prétendue évasion du suspect après son arrestation. « Contrairement aux fausses informations diffusées et relayées par certaines personnes sur les réseaux sociaux (...), il reste détenu par les services compétents », précise le communiqué.

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Face à la propagation de ces rumeurs, le chef du parquet rappelle que la diffusion de fausses nouvelles par le biais d'un système d'information constitue une infraction pénale. Il souligne que les auteurs et les relais de ces publications s'exposent aux dispositions de l'article 183 du Code pénal, qui prévoit des peines d'emprisonnement allant d'un à six ans ainsi que des amendes comprises entre 500 000 et 5 millions de francs CFA.

Par ailleurs, le Procureur fait le point sur l'évolution de l'enquête relative aux démolitions de Koumassi Campement.

Il indique que plusieurs personnes ont déjà été entendues par les enquêteurs. Parmi elles figurent Boa Krapa Valérie, Directeur général des Services techniques du District autonome d'Abidjan, Ballet Narcisse Toussaint, maire de la commune de Koumassi, ainsi que Kindo Moumouni, responsable de l'entreprise « SEKF », propriétaire des engins ayant servi aux opérations de démolition.

L'autorité judiciaire estime que l'audition d'Alloui Brou Jacques constitue une étape déterminante pour établir les circonstances exactes des faits et situer les responsabilités dans ce dossier qui suscite un vif intérêt au sein de l'opinion publique.

À travers cette communication, le parquet entend non seulement rétablir la vérité sur la situation du suspect, mais également appeler à la responsabilité dans le partage d'informations, tout en réaffirmant sa volonté de conduire les investigations jusqu'à leur terme afin de faire toute la lumière sur les démolitions intervenues à Koumassi.