Cote d'Ivoire: San-Pedro - Le ministère de l'Intérieur dément toute mission d'inspection liée à un présumé détournement de fonds

Dans un communiqué publié ce jeudi 18 juin, le ministère de l'Intérieur et de la Sécurité a opposé un démenti formel aux informations faisant état d'une mission d'inspection urgente à la mairie de San-Pedro dans le cadre d'un supposé détournement de deniers publics estimé à 1,6 milliard de FCFA.Le cabinet du ministre de l'Intérieur et de la Sécurité indique avoir pris connaissance d'un article diffusé par le journal en ligne Enquête Média, évoquant le déploiement de l'Inspection générale à San-Pedro à la suite d'allégations de malversations financières.

Le ministère dénonce des affirmations « ne reposant sur aucun élément vérifié auprès des services compétents » et apporte « un démenti formel et catégorique » aux informations relayées. Selon le communiqué, aucune mission d'inspection relative à un détournement de fonds n'a été diligentée par l'Inspection générale des services de l'administration du territoire (IGSAT) dans cette commune du sud-ouest du pays.

Le ministère rappelle que le contrôle des collectivités territoriales est encadré par les dispositions légales en vigueur, notamment l'article 139 de la loi portant organisation des collectivités territoriales ainsi que le décret du 4 mars 2026 fixant les attributions des membres du Gouvernement.À ce titre, les missions de contrôle des collectivités sont conduites par des équipes mixtes associant l'IGSAT et la Direction générale de la décentralisation et du développement local (DGDDL). Or, précise le communiqué, aucune mission de contrôle impliquant ces deux structures n'a, à ce jour, été déployée auprès de la mairie de San-Pedro. Le ministère distingue également ces missions de contrôle des opérations d'assistance-conseil assurées par la DGDDL.

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Destinées aux régions et aux communes, ces interventions visent à renforcer les capacités administratives, techniques et financières des collectivités territoriales et ne présentent ni caractère répressif ni vocation d'audit. Face à la diffusion d'informations jugées non vérifiées et comportant des accusations graves, le Cabinet du ministre de l'Intérieur et de la Sécurité exprime ses préoccupations quant aux risques de désinformation et aux atteintes susceptibles d'être portées à l'image des institutions concernées

.Il invite, par conséquent, les professionnels des médias à faire preuve de rigueur, de responsabilité et de diligence dans la vérification des faits, afin de garantir une information fiable et de préserver la sérénité du débat public.