Afrique: Mondial 2026 - Elye Wahi autorisé enfin à entrer sur le territoire canadien

19 Juin 2026
Fratmat.info (Abidjan)
Par Didier Assoumou

L'attaquant des Eléphants vient d'obtenir son visa. La Fédération ivoirienne de football n'a pas croisé les bras. Après avoir après avoir appris que son attaquant Elye Wahi rencontrait des problèmes d'ordre administratif qui l'empêchaient de fouler le sol canadien, elle fait tout ce qui est en son pouvoir pour obtenir les autorisations nécessaires à l'entrée du joueur sur le territoire canadien. « La Fédération Ivoirienne de Football (FIF) informe que la situation administrative d'Elye Wahi a évolué favorablement.

Les autorisations nécessaires à son entrée sur le territoire canadien ont désormais été obtenues. Par conséquent, l'international ivoirien est autorisé à voyager avec la délégation des Éléphants au Canada et poursuivra normalement sa participation à la compétition aux côtés de ses coéquipiers », peut-lire dans un communiqué remanié de la Fif. Ce matin, la fédération avait rédigé un communiqué contraire. Tout est bien qui finit bien.

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