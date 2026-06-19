Congo-Kinshasa: Ebola en Ituri - L'ECC déploie 20 structures médicales mais fustige la taxation de l'aide humanitaire

19 Juin 2026
Radio Okapi (Kinshasa)

En Ituri, l'Église du Christ au Congo (ECC) est engagée dans la riposte contre l'épidémie d'Ebola à travers une vingtaine de structures sanitaires impliquées dans la prise en charge des patients.

Réunis mercredi 17 juin à Bunia, les coordonnateurs des oeuvres médicales et les responsables des églises membres de l'ECC Ituri-Haut-Uele ont évalué leur contribution à la lutte contre la maladie. Sur environ 70 structures sanitaires de l'organisation, au moins 20 participent directement à la prise en charge, dont quatre centres de traitement.

Malgré ces avancées, les responsables de l'ECC évoquent plusieurs difficultés. Le président de l'ECC Ituri-Haut-Uele, Monseigneur Théodore Katembo, estime que la formation des pasteurs et des responsables des structures communautaires reste insuffisante pour renforcer la surveillance au niveau local.

L'organisation ecclésiastique déplore également le non-respect des accords conclus avec le gouvernement, notamment concernant l'exonération des taxes sur les intrants destinés à la riposte contre Ebola ; une mesure jugée essentielle pour faciliter les interventions sur le terrain.

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Les structures ecclésiastiques participent également aux activités de sensibilisation au sein des communautés. Des mesures de prévention sont mises en oeuvre dans plusieurs lieux de culte, tandis que des kits de prévention et des intrants médicaux ont été distribués dans certaines structures sanitaires.

La compagnie aérienne MAF assure par ailleurs le transport du personnel de riposte ainsi que du matériel médical vers les zones affectées.

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