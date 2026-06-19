Congo-Kinshasa: Ebola - De nouvelles mesures sanitaires imposées aux voyageurs à l'aéroport de N'djili au pays

Les autorités sanitaires congolaises renforcent les contrôles aux frontières dans le cadre de la riposte à la 17e épidémie d'Ebola. Désormais, tous les voyageurs au départ ou à destination de Kinshasa devront remplir obligatoirement une fiche sanitaire du voyageur digitalisée avant leur embarquement.

Le Programme national de l'Hygiène aux frontières (PNHF) a annoncé jeudi 18 juin dans un communiqué, le renforcement immédiat des mesures de surveillance sanitaire à l'aéroport international de N'djili, principal point d'entrée aérien du pays.

Cette décision vise à améliorer le suivi sanitaire des voyageurs ainsi que la détection rapide des éventuels cas suspects.

Selon la note circulaire adressée aux compagnies aériennes nationales et internationales desservant Kinshasa, chaque voyageur devra remplir une fiche sanitaire du voyageur sous format électronique avant son arrivée à l'aéroport et avant toute opération d'enregistrement.

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Une fois le formulaire validé, un code QR sera généré et devra être présenté aux services de contrôle sanitaire.

Les compagnies aériennes sont chargées d'informer les passagers de cette obligation dès la réservation, lors de l'achat du billet et au moment de l'enregistrement, précise le communiqué.

Renforcement des contrôles au départ et à l'arrivée

Les autorités maintiennent également plusieurs mesures sanitaires obligatoires aux points d'entrée et de sortie :

Le lavage ou la désinfection systématique des mains

Le respect des règles d'hygiène individuelle

Le contrôle sanitaire des voyageurs

Le dépistage thermique et la prise de température

La présentation du QR Code sanitaire

L'orientation vers les services compétents de toute personne présentant des symptômes évocateurs d'une maladie.

Fluidifier les opérations aéroportuaires

Pour les autorités sanitaires, ce dispositif doit permettre d'accélérer les contrôles, d'améliorer la fluidité des opérations à l'aéroport de N'djili et de renforcer la surveillance épidémiologique aux frontières.

Le Programme national de l'Hygiène aux frontières demande aux compagnies aériennes de veiller à ce que les passagers soient déjà munis de leur code QR validé avant l'embarquement afin d'éviter les retards et les encombrements aux postes de contrôle.

Ces mesures s'appliquent aussi bien aux voyageurs des vols domestiques qu'internationaux au départ ou à destination de Kinshasa.