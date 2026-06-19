Congo-Kinshasa: Parc National de Kahuzi-Biega - Entre conservation et revendication des Twas

Le Parc National de Kahuzi-Biega dans l'Est de la République Démocratique du Congo est souvent le théâtre des conflits entre le peuple Batwas et les écogardes d'Etat.

Les peuples autochtones dont la survie dépend de l'accès aux ressources forestières des forêts sont souvent délogés après des affrontements avec les écogardes dans ce sanctuaire, patrimoine mondial de l'Unesco célèbre pour ses gorilles des plaines de l'Est.

Autre chose, ce parc est devenu une base arrière des groupes rebelles qui s'adonnent au braconnage et à l'exploitation minière, avec l'aide volontaire ou forcée des populations locales.

Malgré le dialogue de Bukavu de 2019 visant à instaurer la paix et à trouver des alternatives à l'exploitation des ressources forestières, les conflits persistent.

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Les mécanismes comme le Dialogue de Bukavu ont été actionné par l'Etat congolais pour améliorer les droits des populations locales et autochtones afin de les impliquer activement dans la préservation du parc.

Comment protéger efficacement nos parcs nationaux, particulièrement le Parc de Kahuzi-Biega, théâtre des conflits amers entre les peuples autochtones et les éco-gardes ?

Que devient ce patrimoine avec l'occupation du M23 appuyé par des forces étrangères ?

Jody Daniel Nkashama en disctue avec ses invités :

-Vedaste Cituli Alinirhu, chercheur spécialisé en développement rural, gouvernance environnementale et droits des peuples autochtones

-Joël Bololi Itombo, ingénieur en économie agricole, gestionnaire des aires protégées en Afrique