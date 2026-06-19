Ile Maurice: Actes d'indiscipline présumés - Bruno Julie de nouveau dans le viseur de la FMB

L'entraîneur Bruno Julie et le président de la Fédération mauricienne de boxe (FMB), Pascal Telvar, se sont de nouveau confrontés dimanche dernier. C'était à l'occasion de la phase finale des National Combat Games tenue au complexe multisports de Côted'Or. Pascal Telvar annonce la mise en place d'un Fact Finding Committee (FFC) sur ce qu'il qualifie d'actes d'indiscipline répétés du seul médaillé olympique de notre pays.

Il se trouve que Bruno Julie avait accompagné les boxeurs de son club, Stanley-Trèfles, qui étaient engagés dans ces National Combat Games. Il devait se placer au coin du ring pour les assister. «Pascal Telvar voulait m'interdire d'assister mes boxeurs au coin du ring. J'ai résisté parce que selon moi, j'avais pleinement le droit d'être là. Cette compétition était organisée par le ministère de la Jeunesse et des Sports, pas par la fédération», argue Bruno Julie.

«Il a effectivement été demandé à Bruno Julie de ne pas se placer au coin du ring. Il n'avait pas le droit de se trouver là. Il a refusé d'obtempérer, il voulait faire de la provocation. Mais comme je l'ai déjà dit dans le passé, Bruno Julie n'est pas reconnu par la FMB comme l'entraîneur du club de Stanley-Trèfles. Ce sont Christopherly Albert, Mario Étiennette et Jiovany Baptiste qui sont reconnus en tant que tels», affirme, de son côté, Pascal Telvar.

«Le comité de la fédération s'est réuni vendredi dernier et la décision a été prise de mettre en place un Fact Finding Committee pour statuer sur les cas d'indiscipline de Bruno Julie. Ce FFC sera composé de membres de la FMB et aussi de personnes indépendantes. Avant l'épisode des National Combat Games, il y a un rapport des arbitres qui a été présenté à la fédération concernant les agissements de Bruno Julie lors des Championnats de Maurice (tenus du 13 au 16 mai au centre national de boxe à Vacoas). Un courrier lui sera adressé et il sera appelé, de même que d'autres dirigeants du club de Stanley-Trèfles, à venir s'expliquer», annonce Pascal Telvar.

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Mais quelles pourraient être les conséquences de cette démarche de la FMB? «Il faudra attendre et voir les décisions qui seront prises. Nous ne voulons pas pénaliser les boxeurs en suspendant le club de Stanley-Trèfles, mais il faut que les actes d'indiscipline des dirigeants cessent une bonne fois pour toutes», martèle le président de la FMB.

«Je n'ai à aucun moment eu un mauvais comportement lors des championnats nationaux. Je me trouvais avec mes boxeurs qui s'échauffaient à l'arrière de la salle quand il y a eu des échauffourées. D'ailleurs, je n'ai reçu aucun courrier de la fédération me demandant de venir fournir des explications», indique Bruno Julie.

Le président de la FMB dit avoir fait une demande pour obtenir les enregistrements vidéo du centre national de boxe qui permettront de démontrer précisément ce qui s'est passé lors de ces incidents durant la tenue des championnats nationaux de mai dernier.