L'enquête sur le vol avec effraction commis dans une entreprise à Calebasses a connu un développement majeur avec la découverte de quatre coffres-forts au fond d'une rivière, dans la réserve de Yémen. Une opération impliquant policiers, pompiers et partenaires privés a permis leur récupération. Les faits remontent au petit matin du 14 juin, vers 2 h 15. Un agent de sécurité en poste a été surpris par l'irruption d'une camionnette blanche dans l'enceinte du site. À bord se trouvaient une dizaine d'individus cagoulés et armés de sabres et de barres métalliques.

Trois malfaiteurs auraient immobilisé le vigile avant de l'attacher. Les autres ont forcé l'accès aux étages et se seraient emparés d'un coffrefort, transporté jusqu'au rez de-chaussée puis chargé dans le véhicule. Les assaillants ont ensuite pris la fuite en direction du rond-point de Calebasses. La valeur du butin reste inconnue. Le lendemain, des renseignements ont conduit la Criminal Investigation Division de Terre-Rouge à la réserve de Yémen. Sur place, les enquêteurs ont découvert quatre coffres-forts brisés au fond d'une rivière, près d'un pont long d'une trentaine de mètres. Les coffres avaient été forcés et abandonnés. Malgré un terrain escarpé, des policiers sont descendus jusqu'à la rivière. L'un des coffres a été identifié comme appartenant à l'entreprise cambriolée.

L'extraction s'est révélée complexe en raison du poids des coffres et du relief, rendant impossible leur remontée sans assistance. Une équipe des pompiers spécialisés a été dépêchée. Après inspection, elle a conclu que l'opération ne pouvait être menée immédiatement pour des raisons de sécurité. Une intervention prévue le 16 juin a été reportée faute de moyens. Les autorités ont ensuite sollicité plusieurs partenaires, dont une unité spécialisée et des entreprises privées.

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Grâce à cette collaboration, les coffres ont été extraits et remis à leur propriétaire. L'enquête se poursuit pour identifier les auteurs et le butin. Les enquêteurs cherchent à retracer le parcours des suspects et à exploiter les images de surveillance disponibles dans le secteur. Plusieurs pistes sont à l'étude afin de déterminer si le groupe a bénéficié de complicités locales ou d'une préparation minutieuse. Les autorités n'excluent aucune hypothèse et poursuivent les auditions des témoins. Les opérations de terrain se poursuivent aujourd'hui.