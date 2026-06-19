Ile Maurice: La SBM Bank rejoint la Rodrigues Chamber of Commerce and Industry

Dans une dynamique renouvelée de proximité avec les acteurs économiques de l'ensemble du territoire mauricien, la SBM Bank (Mauritius) Ltd a annoncé son adhésion officielle à la Rodrigues Chamber of Commerce and Industry (RCCI). Cette initiative insuffle un nouvel élan à son engagement en faveur d'un développement plus inclusif, équilibré et durable, tout en valorisant le potentiel unique de Rodrigues et son rôle clé dans la croissance harmonieuse de la République de Maurice.

Rejoindre une institution représentative du tissu entrepreneurial rodriguais permet à la SBM Bank de renforcer sa proximité et son partenariat avec les acteurs économiques locaux. Cette adhésion traduit une ambition claire : accompagner, soutenir et accélérer les initiatives contribuant à la diversification et à la résilience de l'économie, dans toutes ses composantes.

Convaincue que Rodrigues constitue un pilier essentiel du développement économique national, la SBM Bank entend jouer un rôle actif dans la structuration d'un écosystème propice à l'innovation, à l'investissement et à la croissance durable. À ce titre, l'institution mobilisera son expertise, ses ressources et sa capacité d'accompagnement afin de répondre de manière ciblée aux besoins des entreprises, des entrepreneurs et des porteurs de projets opérant dans l'île.

«Cette adhésion reflète notre volonté de renforcer notre ancrage au sein de toutes les composantes de la République de Maurice. Rodrigues représente un territoire riche en opportunités et en potentiel d'innovation, et nous sommes déterminés à accompagner son développement en étroite collaboration avec les acteurs locaux, en mettant à leur disposition des solutions adaptées, un accompagnement de proximité et une expertise ciblé**e», a déclaré Darmen Hurkoo, Head of Business Banking, SME and Microfinance à la SBM Bank (Mauritius) Ltd.

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Du côté de la Rodrigues Chamber of Commerce and Industry, Justus Walther, secrétaire-général, a souligné : «L'arrivée de la SBM Bank au sein de la RCCI marque un tournant pour notre communauté d'affaires. Ce partenariat ouvre des perspectives concrètes pour nos entrepreneurs, en leur donnant accès à davantage d'opportunités, de ressources et d'accompagnement. Ensemble, nous renforçons notre capacité à bâtir une économie plus dynamique, structurée et réellement inclusive, au service du développement durable de l'île Rodrigues.»