Ile Maurice: Un sexagénaire agressé, menacé et séquestré pendant près de 20 heures

Un habitant de Vallée-Pitot âgé de 60 ans a porté plainte à la police, le jeudi 18 juin, après avoir été agressé, menacé et retenu contre son gré pendant près de 20 heures dans une maison située à Plaine Verte . Le sexagénaire a expliqué que les faits remontaient à la veille, soit mercredi, aux alentours de midi. Alors qu'il marchait sur la rue Paul-et-Virginie à Plaine-Verte, il aurait rencontré un homme qu'il connaît. Une discussion portant sur la religion se serait alors engagée entre les deux hommes.

Selon la victime, son interlocuteur l'aurait ensuite invitée à l'accompagner dans une maison de la même localité. Une fois sur place, le ton de la conversation aurait brusquement changé. L'homme lui aurait reproché une dette d'argent présumée avant de devenir agressif. Le sexagénaire a affirmé avoir reçu plusieurs coups à la tête, au visage et au bras droit. Son agresseur présumé aurait également proféré de graves menaces en kreol, lui laissant entendre qu'il risquait sa vie s'il ne remboursait pas l'argent réclamé.

L'individu lui aurait ensuite ordonné de remettre son téléphone portable afin de vérifier son compte Juice dans l'espoir d'y trouver des fonds. Constatant l'absence d'argent sur le compte, il lui aurait demandé les numéros de téléphone de proches susceptibles de lui envoyer de l'argent. Craignant pour sa sécurité, le plaignant a affirmé avoir communiqué plusieurs numéros de téléphone. Toutefois, les appels effectués seraient restés sans réponse.

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L'homme a également soutenu que son présumé ravisseur lui aurait annoncé qu'il ne pourrait quitter les lieux tant que la somme réclamée ne lui serait pas remise. Les portes et fenêtres de la maison auraient alors été fermées, l'empêchant de partir. Le sexagénaire a dit avoir ainsi été retenu contre sa volonté durant toute la nuit. Ce n'est que vers 8 heures, le jeudi matin, qu'il aurait finalement été autorisé à quitter les lieux. Avant son départ, l'homme lui aurait une nouvelle fois adressé des menaces concernant le remboursement de la somme qu'il a prétendu lui devoir.

Après avoir regagné son domicile, la victime a informé les membres de sa famille de ce qui s'était passé avant de se rendre à la police pour consigner une plainte. Bien qu'il ait affirmé ressentir des douleurs à la suite de l'agression alléguée, il a indiqué qu'il ne souhaitait pas être soumis à un examen médical. Il a toutefois déclaré être en mesure d'identifier son agresseur présumé.

Une enquête a été ouverte afin de faire la lumière sur cette affaire.