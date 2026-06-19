Ile Maurice: Un homme de 20 ans enlevé, battu et libéré contre une rançon de Rs 300 000

Une affaire particulièrement troublante fait actuellement l'objet d'une enquête policière après l'enlèvement présumé d'un jeune homme de 25 ans à Providence, dans la soirée du jeudi 18 juin. Selon la victime, un habitant de Bramsthan travaillant à son compte, les faits se sont produits alors qu'il se trouvait dans sa voiture, une Mitsubishi de couleur brune, stationnée sur le parking de Nature Guest House à La Porte, Providence.

Le jeune homme affirme qu'un inconnu armé d'un sabre serait soudainement monté dans son véhicule et aurait pris place sur le siège passager avant. Pris de panique, il aurait immédiatement quitté sa voiture pour tenter de s'enfuir. Cependant, il aurait alors constaté que quatre hommes armés de sabres le poursuivaient. Les assaillants l'auraient finalement rattrapé avant de le maîtriser. Selon son récit, ses mains et ses jambes auraient été ligotées avant qu'il ne soit contraint de monter dans une voiture de couleur rouge. La victime soutient avoir reconnu un homme avec lequel elle aurait déjà eu des différends par le passé au volant.

Une fois à bord du véhicule, le jeune homme aurait eu les yeux bandés. Il allègue également avoir été frappé au visage par ses ravisseurs. Ces derniers lui auraient lancé une menace : «Mazine avek kisana to'nn fer sa.» Avant d'exiger le paiement d'une rançon de Rs 300 000 pour sa libération.

Face à cette situation, la victime aurait communiqué le numéro de téléphone de sa mère aux suspects. Ces derniers l'auraient alors contactée et lui auraient demandé d'apporter la somme réclamée près du terrain de jeu de Constance. D'après les informations recueillies, environ une demi-heure plus tard, le jeune homme aurait entendu la voix de sa mère avant d'être de nouveau transporté vers un autre endroit. Il affirme avoir finalement été abandonné sur la route principale de Laventure. Un passant lui serait alors venu en aide en détachant les liens qui l'entravaient.

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La mère de la victime a également été entendue par les enquêteurs. Dans sa déclaration, elle a confirmé avoir remis la somme de Rs 300 000 à des individus inconnus au terrain de jeu de Constance afin d'obtenir la libération de son fils. La victime affirme être en mesure d'identifier au moins trois des personnes impliquées dans cet enlèvement présumé. Elle a également indiqué avoir déjà rencontré des problèmes avec l'un des suspects présumés.

Une enquête a été ouverte afin de faire toute la lumière sur cette affaire d'enlèvement, de séquestration, d'extorsion et d'agression. Alors que le principal suspect a été arrêté aujourd'hui, les enquêteurs s'emploient à identifier et à localiser les autres individus impliqués.