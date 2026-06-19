Afrique Australe: Maurice réaffirme son engagement pour l'intégration régionale et l'industrialisation

L'île Maurice a réaffirmé son engagement en faveur du renforcement de l'intégration économique régionale et de l'industrialisation lors de la 35e réunion virtuelle du Comité des ministres du Commerce (CMT) et de la 25e réunion du Groupe de travail ministériel sur l'intégration économique régionale de la Southern African Development Community (SADC), le 12 juin. Présidées par le ministre du Commerce sud-africain, ces réunions ont permis d'examiner les initiatives en matière de commerce, d'industrialisation et d'intégration économique.

Maurice était représentée par Rajen Narsinghen, junior minister aux Affaires étrangères, à l'intégration régionale et au commerce international. Les discussions ont porté sur la mise en oeuvre du Protocole de la SADC sur le commerce, notamment sur l'accès aux marchés, les règles d'origine, la facilitation des échanges, les barrières non tarifaires, la réglementation du commerce des services et les barrières techniques. Les ministres ont également reconnu l'impact des tensions géopolitiques mondiales - conflits au Moyen-Orient et guerre russo-ukrainienne - sur le commerce régional.

Lors de l'examen de la Stratégie et feuille de route d'industrialisation de la SADC (SISR) (2015-2063), le junior minister Narsinghen a relevé des progrès en matière d'intégration des politiques industrielles, tout en soulignant des défis persistants : déficits d'infrastructures, financement limité et participation insuffisante des PME aux chaînes de valeur régionales. Il s'est prononcé en faveur d'une mise à jour de la stratégie d'industrialisation afin de tenir compte des évolutions récentes, notamment la Zone de libre-échange continentale africaine, la transformation numérique et les préoccupations liées à la sécurité énergétique dans le contexte de la crise au Moyen-Orient.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Le Groupe de travail ministériel a évalué les quatre piliers de la SISR : l'industrialisation, la compétitivité, l'intégration régionale et les questions transversales. Il a souligné l'importance de renforcer le commerce intra-SADC, de favoriser l'innovation et de lutter contre la pauvreté par l'intégration régionale. Maurice a insisté sur le rôle essentiel des PME dans la diversification économique et a proposé un tableau de bord de mise en oeuvre pour en suivre les progrès et partager les meilleures pratiques.

Des consultations sont en cours en vue d'un atelier national sur la Stratégie de la SADC pour le développement et la compétitivité des Petites et moyennes entreprises. Maurice a réaffirmé son engagement à collaborer avec les États membres de la SADC pour une Afrique australe résiliente et prospère.