Ile Maurice: Collaboration renforcée entre le COM et le Ministère des Sports

Sur invitation du Comité olympique mauricien (COM), le ministre de la Jeunesse et des Sports, Deven Nagalingum, s'est rendu mercredi après-midi au siège de l'instance à Trianon pour une séance de travail consacrée aux prochains Jeux du Commonwealth, qui se tiendront du 23 juillet au 2 août à Glasgow, en Écosse. Cet événement international rassemblera des milliers d'athlètes venus de 71 nations et territoires.

La préparation des représentants mauriciens à cet événement majeur porte l'empreinte du ministère de la Jeunesse et des Sports, qui a contribué financièrement à hauteur de Rs 5 millions dans l'acquisition d'équipements, le transport ainsi que les démarches administratives liées à l'obtention de l'Electronic Travel Authorization (ETA), entre autres. La délégation sera composée d'environ 75 personnes, dont une quarantaine d'athlètes, des entraîneurs et des officiels. Le départ est fixé au 20 juillet.

Le président du COM, Richard Papie, a présenté au ministre le calendrier des activités prévues avant ce voyage. De ce fait, un team-building est programmé pour le 27 juin dans la Chasse des Mares, de 10 à 15 heures. Un créneau spécifique sera réservé à la présentation officielle des tenues que porteront les représentants mauriciens à Glasgow.

Le président du COM a également évoqué l'organisation de l'Olympic Day Run, le 12 juillet prochain, sous le thème Say No To Drugs, ainsi que le programme OlympAfrica, qui vise à accompagner les jeunes issus de régions vulnérables à travers la pratique sportive. Un projet dont les objectifs rejoignent directement ceux du programme national «Anou Transform Nou Landrwa» mis en oeuvre par le ministère de la Jeunesse et des Sports.

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Richard Papie et le ministre Deven Nagalingum ont exprimé le souhait de renforcer la collaboration directe entre le ministère de la Jeunesse et des Sports et le Comité olympique mauricien, afin de mettre en oeuvre des actions concertées au bénéfice des sportifs. «Nous partageons les mêmes objectifs. Certes, chacun a sa manière de faire, chacun a son style et il peut parfois y avoir des divergences. Mais nous ne devons jamais perdre de vue notre mission : servir les sportifs et les jeunes», a déclaré le ministre.