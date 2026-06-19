Sénégal: La filière oignon se porte bien à Matam, selon un responsable de coopérative

19 Juin 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Matam — La filière oignon se porte bien dans la région de Matam (nord), la hausse des emblavures ayant permis, cette année, de porter à 800 hectares les superficies exploitées, a salué le secrétaire général de la société coopérative Kissal.

"La filière oignon se porte bien dans la région de Matam. Cette année, nous avons augmenté nos emblavures, passant de 500 à 800 hectares en trois ans d'existence de la coopérative Kissal. Ceci constitue un grand bon pour les producteurs, qui ont produit des rendements de 25 tonnes à l'hectare", a déclaré Mamadou Diacko.

Intervenant lors de l'assemblée générale ordinaire de la coopérative Kissal, jeudi, il a soutenu que ces résultats ont été obtenus grâce aux formations dont ont bénéficié les 103 membres de ce groupement.

Il a laissé entendre que des producteurs ont même pu exporter l'oignon vers la Gambie, le Mali et la Mauritanie.

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Cependant, ils restent confrontés à des difficultés liées au stockage, avec des magasins jugés "très vétustes".

Mamadou Diacko a rappelé que la coopérative Kissal était impliquée dans un projet consistant à mettre en place des centres de stockage, "mais le projet reste en latence pour le moment".

"Nous attendons de voir quelle suite le nouveau ministre va donner à ce projet", a ajouté le producteur, avant d'évoquer la question des équipements agricoles.

"Nous n'avons pas de tracteurs, les groupes motopompes sont en panne. Nous avons à un moment souhaité avoir des motoculteurs, qui sont plus adaptés par rapport aux productions familiales", a signalé le producteur horticole.

Dressant le bilan des trois années d'existence de la coopérative, M. Diacko a fait savoir que nombreuses activités ont été déroulées depuis 2023, dont des formations, sans compter l'acquisition d'intrants et de matériels roulants au profit des producteurs, grâce à l'accompagnement du ministère de l'Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et de l'Elevage, ainsi que celui de l'Economie sociale et solidaire.

Le producteur a déploré le faible remboursement des crédits par certains membres, se traduisant par un taux de 62%, les invitant à honorer les engagements pris auprès des banques.

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