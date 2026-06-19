Sénégal: 5e édition du festival K-pop Dakar - Trois lauréates primés en chant et danse

Dakar — Trois jeunes Sénégalaises ont été primées dans les catégories danse et chant, pour le compte de la cinquième édition du festival K-pop Dakar dont la fine s'est tenue jeudi à la Maison de la culture Douta Seck.

Roxane Sarr a remporté la compétition K-pop en danse, Sandrine Montein a été primée dans la catégorie chant et Sophie Dione a été distinguée dans celle dite k-pop populaire.

Pour la chanteuse Kya Loum, membre du jury chant, "la gagnante dans la catégorie chant avait plus de technicité que ses camarades".

"Elle chante dans les graves et avait une facilité d'aller vers les aigus, entre la voix de la tête et le coffre du ventre, elle avait cette maitrise", a-t-elle dit.

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Dans l'ensemble, relève Kya Loum, "c'était génial de voir ces jeunes travailler leur voix, leur présence scénique, entre autres".

La présidente de l'association Danse Fé et membre du jury danse, Aïda Camara, juge bonne la qualité de la prestation des candidats venus surtout pour partager des moments de joie, dit-elle.

"Cette compétition est pour ces jeunes un moyen de grandir", lance-t-elle, avant d'ajouter que le choix de primer Roxane Sarr s'explique par "son aisance sur scène, sa prestation scénique, la réaction du public, ses mouvements propres, l'expression du visage, etc."

Les lauréates ont dit leur joie d'avoir été primés pour cette édition du festival k-pop, un genre musical né en Corée du sud dans les années 1990.

"J'étais venue m'amuser, car j'adore la chanson k-pop et de là gagner, je suis très contente", a réagi Sandrine Montein.

Roxane Sarr ne pensait pas pouvoir remporter un prix, vu la prestation de ses concurrents, mais se dit finalement "très fière et très contente d'avoir gagné".

Elle fait savoir que cela fait trois ans qu'elle s'intéresse à la chorégraphie qu'elle a exécutée, la jugeant "animée, coloriée et addictif".

Ces lauréates représenteront le Sénégal à la phase finale mondiale du festival k-pop prévue en Corée en octobre ou novembre prochain.

La cinquième édition du festival k-pop à Dakar s'est déroulée dans une ambiance électrique, aux rythmes des chants et danses originaires de la Corée du Sud et de plus en plus popularisés au Sénégal.

La manifestation s'inscrit dans le cadre de la Semaine de la culture coréenne célébrée à Dakar, a signalé la chargée d'affaires de l'ambassade de Corée au Sénégal, Eunhye Jung.

Mme Jung, au Sénégal depuis un an, se dit impressionnée par la passion que les Sénégalais ont pour la danse et le chant k-pop et la culture coréenne de manière générale.

"C'est un évènement spécial cette année, il y avait une bonne ambiance. Et surtout la spécificité de cette édition réside dans les stands dressés pour promouvoir la culture et les produits coréens, car il y a des Sénégalais qui vendent des produits coréens et qui sont très connectés en réseau avec des Coréens", a-t-elle déclaré.