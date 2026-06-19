Afrique: Des experts soulignent l'urgence d'intensifier les efforts en faveur de la conservation du patrimoine africain

Dakar — La 9e réunion préparatoire des Etats africains membres du Comité du patrimoine mondial de l'UNESCO s'est clôturée, jeudi, à Dakar avec une série de recommandations émises par les experts, parmi lesquelles l'urgence d'intensifier les efforts en faveur de la conservation des sites du patrimoine africain.

La ministre, auprès du ministre de la Culture, de l'Artisanat et du Tourisme, en charge de la Culture, des Industries créatives et du Patrimoine historique, Mame Coumba Diop, a pris part à la cérémonie de clôture.

Intervenant à cette occasion, l'ambassadeur Pierre Faye, président du Groupe africain 5A du Comité du patrimoine mondial de l'UNESCO, a jugé urgent d'intensifier les efforts en faveur de la conservation des sites dans des conditions optimales.

"'Face aux menaces que constituent les changements climatiques ou l'érosion côtière, il urge d'intensifier les efforts en faveur de la conservation des sites dans des conditions optimales", a-t-il dit, faisant la synthèse des recommandations retenus après quatre jours de travaux.

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Il a également souligné "l'impérieuse nécessité" d'accorder une plus grande importance au renforcement des capacités des experts africains, mais aussi d'oeuvrer à la durabilité du fonds du patrimoine mondial africain.

"Au regard de son [Fonds du patrimoine africain] concours précieux dans la promotion du patrimoine africain, le fonds doit renforcer ses moyens d'action à la faveur des contributions de ses membres", a signalé l'ambassadeur Pierre Faye, délégué permanent du Sénégal auprès de l'UNESCO.

Il estime qu'il est tout aussi crucial de promouvoir la présence des experts africains dans l'architecture mondiale du patrimoine.

Un échéancier a été arrêté à l'issue des travaux, portant sur les actions à entreprendre, aussi bien par les pays que par les membres du Comité du patrimoine mondial, d'ici la 48e session de cette instance, prévue en juillet prochain à Busan, en République de Corée.

"L'objectif sera de porter les préoccupations du continent au pinacle de l'agenda diplomatique en matière de patrimoine, toute chose qui rappelle la centralité de la priorité Afrique de l'UNESCO", a-t-il indiqué.

Selon lui, l'heure est venue pour le continent d'affirmer son leadership sur une question qui définit son identité culturelle.

Pour le directeur du Fonds africain du patrimoine, Alboni Jopela, il s'agit de mieux positionner l'Afrique dans le domaine et prendre à bras le corps les priorités du continent.

Il juge que les résultats atteints jusque-là "sont appréciables", car, dit-il, "nous avons une vision claire de ce qu'il faut faire en terme d'efforts clés".