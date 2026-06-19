Sénégal: Kaffrine - Une trentaine de jeunes entraineurs en formation pour l'obtention de la Licence D CAF

Kaffrine — Une trentaine de jeunes entraîneurs de football ont entamé, à Kaffrine (centre), une session de formation de douze jours, en vue de l'obtention de la Licence D CAF (Confédération africaine de football), a constaté l'APS.

Cette initiative est portée par l'Organisme national de coordination des activités de vacances (ONCAV), en partenariat avec le ministère de la Jeunesse et des Sports et la Fédération sénégalaise de football (FSF).

Elle s'inscrit dans un programme national de renforcement des capacités, qui vise à former, gratuitement, cent jeunes encadreurs répartis dans trois pôles géographiques, a expliqué Souleymane Thioune, secrétaire général de l'ONCAV.

Il a précisé que cette démarche répond à la volonté de contribuer au développement du football sénégalais à travers de encadreurs qualifiés.

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La cérémonie d'ouverture de cette activité a été présidée, mercredi, par Moussa Diallo, directeur régional de la Jeunesse et des Sports de Kaffrine, en présence de l'adjoint au maire de la capitale du Ndoucoumane chargé des sports, Bamba Mboup.

Le président de l'Organisme régional de coordination des activités de vacances (ORCAV) de Kaffrine, Insa Faye, ainsi que plusieurs acteurs du mouvement sportif y ont pris part.

Pour sa part, Abdou Guèye, directeur technique régional de football de Dakar et formateur de la Direction technique nationale, a indiqué que la formation est destinée à renforcer les compétences des encadreurs appelés à travailler avec les enfants âgés de 6 à 12 ans dans les écoles de football.

"La formation comporte une partie pratique sur le terrain et une autre théorique en salle. Elle portera sur l'enseignement du football chez les jeunes, avec une dimension éducative, sociale et sportive", a-t-il indiqué.