Sénégal: Matam - La SIPA de Thiambé va bénéficier d'un accompagnement renforcé du FONSTAB

Matam — La Société d'intensification des productions agricoles (SIPA) installée à Thiambé, dans la région de Matam (nord), va bénéficier d'un accompagnement renforcé de la part du Fonds d'appui à la stabulation (FONSTAB) a annoncé Fatou Bakhoum Diouf, administratrice de cette structure d'accompagnement de la filière élevage.

"La SIPA de Thiambé occupe une place particulière dans la dynamique que nous voulons consolider. Elle fait partie des SIPA identifiées pour bénéficier d'un accompagnement renforcé, à la suite des visites de terrain effectuées auprès des sites ciblés", a-t-elle dit lors d'une journée d'échanges avec les SIPA installées dans le département de Matam, jeudi.

Selon l'administratrice du FONSTAB, la SIPA de Thiambé, qui fait partie de la trentaine d'unités mises en place dans le cadre du Programme de développement agricole de Matam (PRODAM), "porte une ampleur certaine, de par le niveau des infrastructures capitalisées, les potentialités hydroagricoles disponibles et les perspectives qu'elle offre en matière de production, de revenus et d'emplois".

Le village de Thiambé, qui abrite cette SIPA, dispose d'acquis importants à valoriser, en termes d'aménagements hydroagricoles, d'équipements, d'infrastructures en plus d'une organisation locale rôdée, d'après Mme Diouf.

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"Ces infrastructures ne doivent pas rester sous-exploitées. Elles doivent devenir de véritables leviers de production, de création de richesse, d'emploi pour les jeunes et les femmes, et de contribution à la souveraineté alimentaire. C'est tout le sens de notre présence ici aujourd'hui", a soutenu l'administratrice du FONSTAB, en présence de plusieurs autorités administratives venues prendre part à la rencontre.

Elle a rappelé que les SIPA ont été mises en place avec l'appui du PRODAM, qui a joué un rôle jugé déterminant dans la promotion de ces pôles de production agricole.

Le PRODAM a permis d'installer des infrastructures structurantes, de promouvoir des formes d'organisation économique et de faire émerger de véritables PME rurales autour de la production intensive, a-t-elle indiqué.

En raison d'une phase transitoire marquée par le désengagement provisoire du PRODAM, Mme Diouf juge qu'il "devient indispensable de préserver les acquis, de prendre le relais de l'accompagnement" et de veiller à ce que les infrastructures existantes soient effectivement mises en valeur.

Dans cette dynamique, elle précise que le FONSTAB n'interviendra pas seul, car l'accompagnement des SIPA nécessite "une synergie forte" entre les projets et programmes du ministère de l'Agriculture, de la souveraineté alimentaire et de l'élevage, les services techniques déconcentrés, les collectivités territoriales, les institutions financières, les partenaires techniques et financiers, ainsi que les organisations de producteurs.

"C'est dans cet esprit de complémentarité que nous souhaitons construire un accompagnement intégré, capable de répondre aux besoins réels des SIPA, de soutenir la mise en oeuvre de projets bancables et de transformer les infrastructures existantes en véritables leviers de production, de revenus et d'emplois", dit-elle.

Pour la SIPA de Thiambé, les perspectives sont importantes pour le FONSTAB, car Il s'agit notamment de promouvoir la production fourragère, l'embouche bovine et ovine, l'intégration agriculture-élevage, la valorisation des sous-produits agricoles et toute autre activité d'élevage capable de générer des revenus pour les membres et de renforcer la résilience des exploitations.

Le FONSTAB, est un mécanisme public créé en 2007 pour faciliter l'accès au financement des acteurs du secteur de l'élevage au Sénégal. Il accompagne le développement des filières animales avec des solutions adaptées aux réalités du monde rural.

Thiambé peut devenir un exemple de valorisation réussie des infrastructures hydroagricoles par les productions animales, selon l'administratrice du FONSRAB. Mais pour ce faire, "il faut une organisation forte, une dynamique collective, des projets bien structurés, des plans d'affaires bancables et une discipline dans la gestion des financements".