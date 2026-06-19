Niger: Au moins 35 morts lors de l'attaque de l'aéroport de Niamey

Le bilan officiel de l'attaque djihadiste perpétrée hier, 18 juin, à l'aéroport international Diori Hamani de Niamey, capitale du Niger, est lourd.

Selon le communiqué diffusé par le ministère de la Défense du Niger, 11 soldats et 2 civils ont perdu la vie lors de l'attaque, tandis que 22 assaillants ont été « neutralisés » ; une vingtaine de suspects ont été arrêtés.

Le communiqué précise que la sécurité de l'aéroport a été rétablie et que celui-ci est ouvert au trafic aérien.

L'attaque a débuté aux premières heures du matin, lorsque des coups de feu et des explosions ont été signalés près de l'entrée principale de l'aéroport. Les premiers coups de feu ont été entendus vers 6 heures, heure locale, et les affrontements ont duré plusieurs heures, le calme étant revenu en milieu de matinée. Les assaillants ont tenté de pénétrer dans le périmètre de l'aéroport et se sont affrontés avec les forces de sécurité.

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Plusieurs témoins ont rapporté que certains assaillants portaient des ceintures d'explosifs et utilisaient des véhicules légers pour s'approcher du périmètre de sécurité ; d'autres ont indiqué que les assaillants étaient arrivés en taxi.

L'aéroport international Diori Hamani avait déjà fait l'objet d'une attaque entre le 28 et le 29 janvier de cette année ; l'État islamique avait ensuite revendiqué cette attaque.