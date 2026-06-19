Sénégal: Des progrès majeurs en santé maternelle au pays

19 Juin 2026
Le Soleil (Dakar)
Par Babacar Guèye Diop

Prononçant ce jeudi 19 juin 2026 la leçon inaugurale du Congrès international sur la santé de la femme africaine (Dakar, 18-19 juin 2026), Aïssatou Kanouté, conseillère technique au ministère de la Santé, a mis en avant les avancées significatives dans le domaine de la santé maternelle.

Elle a indiqué qu'au Sénégal, « plus de 97 % des femmes ont bénéficié d'au moins une consultation prénatale » et que « près de 92 % des accouchements sont assistés par un personnel qualifié ». Mme Kanouté a également évoqué une « réduction de plus de 60 % de la mortalité maternelle sur certaines périodes », attribuée particulièrement au renforcement de la planification familiale et des services obstétricaux.

La conseillère technique a souligné les efforts engagés dans la lutte contre les cancers féminins, affirmant que « la vaccination contre le Hpv et les programmes de dépistage constituent des axes majeurs de prévention ». Toutefois, elle a alerté sur les défis persistants, soulignant que « les barrières géographiques, économiques, culturelles et sociales continuent d'entraver l'accès aux soins » et pointant les inégalités dans la répartition du personnel médical.

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Sur le plan épidémiologique, Aïssatou Kanouté a précisé que « les maladies non transmissibles représentent actuellement près de 53 % des causes de décès », tandis que la santé mentale demeure un enjeu croissant avec une « prévalence préoccupante de la dépression ».

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