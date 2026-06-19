Sénégal: Des progrès majeurs en santé maternelle au pays

Prononçant ce jeudi 19 juin 2026 la leçon inaugurale du Congrès international sur la santé de la femme africaine (Dakar, 18-19 juin 2026), Aïssatou Kanouté, conseillère technique au ministère de la Santé, a mis en avant les avancées significatives dans le domaine de la santé maternelle.

Elle a indiqué qu'au Sénégal, « plus de 97 % des femmes ont bénéficié d'au moins une consultation prénatale » et que « près de 92 % des accouchements sont assistés par un personnel qualifié ». Mme Kanouté a également évoqué une « réduction de plus de 60 % de la mortalité maternelle sur certaines périodes », attribuée particulièrement au renforcement de la planification familiale et des services obstétricaux.

La conseillère technique a souligné les efforts engagés dans la lutte contre les cancers féminins, affirmant que « la vaccination contre le Hpv et les programmes de dépistage constituent des axes majeurs de prévention ». Toutefois, elle a alerté sur les défis persistants, soulignant que « les barrières géographiques, économiques, culturelles et sociales continuent d'entraver l'accès aux soins » et pointant les inégalités dans la répartition du personnel médical.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Sur le plan épidémiologique, Aïssatou Kanouté a précisé que « les maladies non transmissibles représentent actuellement près de 53 % des causes de décès », tandis que la santé mentale demeure un enjeu croissant avec une « prévalence préoccupante de la dépression ».