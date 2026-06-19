Tunis — Un atelier consacré à la révision du plan d'amélioration progressive de l'utilisation sûre des eaux usées traitées en agriculture, à travers la planification de la sécurité sanitaire de l'assainissement (PSS), s'est tenu jeudi à Sousse, à l'initiative de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO), en collaboration avec le ministère de l'Agriculture, des Ressources hydrauliques et de la Pêche et l'Office national de l'assainissement (ONAS).

Organisée dans le cadre du projet "Water Scarcity Initiative" (WSI), cette rencontre a également permis d'examiner le plan de suivi associé, élaboré conformément aux réglementations sanitaires et environnementales en vigueur. Cette initiative s'inscrit dans le cadre d'une expérience pilote menée à Zaouiet-Sousse, visant à répondre à la pression croissante exercée sur les ressources hydriques à travers une gestion plus sûre des eaux usées traitées, fondée sur une approche préventive et intégrée des risques.

Intervenant à cette occasion, le coordinateur national du projet WSI au ministère de l'Agriculture, Sinan Bacha, a indiqué que la réutilisation des eaux usées traitées figure parmi les priorités de la stratégie nationale de l'eau à l'horizon 2050, soulignant l'importance de cette expérience pilote pour soutenir la mise en œuvre de cette vision. De son côté, le gouverneur de Sousse, Soufien Tanfouri, a mis l'accent sur les volumes importants d'eaux usées générés dans la région et sur la nécessité de sécuriser leur réutilisation dans le secteur agricole, exprimant l'espoir de voir cette expérience être étendue à d'autres régions du pays.

La planification de la sécurité sanitaire de l'assainissement constitue un cadre méthodologique permettant d'identifier, d'évaluer et de maîtriser les risques sanitaires et environnementaux tout au long de la chaîne d'assainissement, depuis la collecte des eaux usées jusqu'à leur traitement, leur stockage et leur réutilisation en agriculture.

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Selon la FAO, cette approche vise à promouvoir des pratiques agricoles plus sûres et à contribuer aux engagements internationaux liés à la sécurité de l'eau, à l'économie circulaire et à l'Objectif de développement durable n°6 relatif à l'accès à l'eau propre et à l'assainissement. La FAO accompagne la Tunisie dans la mise en œuvre de cette approche à travers une initiative régionale englobant également la Jordanie et la Palestine. Celle-ci vise à adapter la méthodologie de la PSS aux contextes propres aux pays arabes et à capitaliser les enseignements tirés en vue de leur généralisation à plus grande échelle.

Reposant sur une démarche participative associant institutions nationales et régionales, experts et acteurs locaux, cette approche place la sécurité sanitaire au coeur de la gestion des eaux usées traitées et favorise une utilisation plus durable de cette ressource au service d'une agriculture plus résiliente et respectueuse de l'environnement.