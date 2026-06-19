Tunisie: Un incendie dévastateur ravage 10 hectares de cultures à Balta-Jendouba

Le pire a été évité de justesse dans les plaines agricoles Jendouba. Le sinistre, attisé par des vents violents et l'accès difficile aux parcelles, a détruit des champs de blé dur, d'orge et des oliviers. Une chaîne de solidarité entre pompiers et villageois a permis d'éviter un drame humain.

Ce matin du vendredi 19 juin 2026, les équipes de la Protection civile sont parvenues à maîtriser un gigantesque incendie qui s'était déclaré la veille dans les champs céréaliers de la localité de Boulâaba, située dans la délégation de Balta Bou Aouane au gouvernorat de Jendouba. Le bilan provisoire fourni par les secouristes et les agriculteurs sinistrés à l'agence TAP fait état de 10 hectares de cultures partis hélas en fumée. Ceux-ci englobent des parcelles de blé dur, d'orge, de légumineuses, plusieurs oliviers ainsi qu'une zone de chaume dont la récolte venait d'être achevée deux jours plus tôt.

La propagation du feu a été rapide. Attisées par des rafales de vent relativement fortes et grandement favorisées par l'absence de pistes praticables facilitant l'accès des camions de pompiers au coeur des exploitations, les flammes menaçaient directement les habitations des douars adjacents ainsi que les abords du barrage stratégique de Bou Hertma. Face à l'urgence, pompiers, membres de la direction des forêts, agriculteurs et de nombreux citoyens bénévoles ont participé à éteindre le feu.

Pour faire face à la progression du brasier, la stratégie de lutte s'est articulée autour de deux axes prioritaires : l'évacuation d'urgence des animaux d'élevage hors des zones à risques et le déploiement de barrages d'extinction mobiles tout autour des zones résidentielles et des villages pour contenir le feu.

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Bien que l'incendie soit désormais éteint, le traumatisme reste vif pour le monde agricole local. Ce sinistre, qui a touché de plein fouet les secteurs de Thrayet, Bghoura, Goum Youssef, Goum Mnâa et Henchir Sidi Rahal, est d'ores et déjà classé comme le plus lourd de la saison en cours dans la région de Jendouba. Et ce, tant par l'ampleur des surfaces céréalières détruites que par l'impact économique direct sur les familles de cultivateurs en pleine période de moisson.