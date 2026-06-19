Afrique: Mondial 2026 - La Tunisie prépare de profonds changements avant le choc décisif face au Japon

La sélection tunisienne s'apprête à connaître d'importantes modifications dans sa composition de départ avant la rencontre décisive face au Japon. Selon plusieurs sources proches du staff technique, le sélectionneur français Hervé Renard envisage une série d'ajustements majeurs afin de corriger les lacunes observées lors du premier match de la compétition.

Cette réflexion intervient dans un contexte de forte pression sportive, la Tunisie ayant concédé une lourde défaite lors de son entrée en lice face à la Suède (5-1), un résultat qui oblige désormais le staff à réagir rapidement pour relancer les ambitions de qualification.

L'objectif affiché est clair : rétablir l'équilibre de l'équipe, renforcer la solidité défensive et améliorer l'efficacité dans les transitions entre les lignes.

Des choix tactiques et des changements ciblés

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Parmi les options étudiées, le staff technique envisage un retour au système tactique en 4-3-3, un dispositif jugé plus adapté aux profils actuels des joueurs. Ce schéma permettrait de renforcer la fluidité offensive tout en maintenant une meilleure organisation au milieu de terrain.

Dans le secteur défensif, des changements sont fortement pressentis. L'idée de titulariser le gardien Aymen Dahmen est à l'étude, afin d'apporter davantage de stabilité et d'expérience dans un compartiment fragilisé lors du premier match.

En défense centrale, la paire Montassar Talbi - Omar Rekik pourrait être alignée afin de gagner en solidité et en complémentarité. À l'inverse, Mohamed Amine Ben Hamida pourrait être écarté du onze de départ dans le cadre de ces ajustements.

Ces décisions s'inscrivent dans une volonté de renforcer la discipline tactique face à une équipe japonaise réputée pour sa vitesse et sa capacité à exploiter les espaces.

Un milieu et une attaque en recomposition

Au milieu de terrain, la situation de Rani Khedira apparaît incertaine. Le staff technique envisagerait de s'appuyer sur un trio composé d'Ellyes Skhiri, Hannibal Mejbri et Aïss Ben Slimane, trois profils complémentaires capables d'améliorer la récupération et la projection vers l'avant.

Cette configuration viserait à fluidifier la transition entre défense et attaque, un secteur jugé insuffisant lors des précédentes sorties.

Sur le plan offensif, les chances de voir Ellyes Achouri et Elias Saad débuter la rencontre sont élevées. Leur vitesse et leur percussion sur les côtés sont considérées comme des atouts essentiels pour déstabiliser la défense japonaise.

En pointe, Firas Chaouat pourrait être reconduit afin d'apporter une présence dans la surface et de capitaliser sur les occasions dans un match où l'efficacité sera déterminante.

Ces ajustements potentiels traduisent la volonté d'Hervé Renard d'imprimer rapidement sa marque à la tête de la sélection tunisienne. L'entraîneur français chercherait à envoyer un signal fort après le revers inaugural, en imposant une nouvelle dynamique au sein du groupe.

La rencontre face au Japon s'annonce ainsi comme un test crucial. La Tunisie n'a plus le droit à l'erreur si elle souhaite rester en course dans la compétition, ce qui confère à ces choix techniques une importance capitale.

Au-delà des aspects tactiques, c'est également l'état d'esprit et la capacité de réaction de l'équipe qui seront scrutés, dans un match où une réponse forte est attendue pour relancer les espoirs des supporters tunisiens.