Tunisie: Les exportations de fruits et légumes vers l'Italie bondissent de 60 %

Le savoir-faire agricole tunisien se fait valoir sur les étals européens. Compétitivité retrouvée, la Tunisie réussit à investir le marché de gros de Milan pour ancrer ses produits frais dans les circuits de la grande distribution italienne hors saison.

Selon les dernières données statistiques publiées par le Centre de promotion des exportations (CEPEX), les exportations tunisiennes de fruits et légumes frais vers l'Italie ont enregistré un rebond spectaculaire au cours de l'année 2025. La valeur des transactions est passée de 85 millions de dinars en 2024 à 134 millions de dinars l'année suivante, affichant une croissance historique de 60 %.

Pour les analystes du CEPEX, cette performance revalorise la compétitivité de l'agriculture tunisienne sur le marché italien, considéré comme un débouché hautement stratégique. En effet, pour consolider cet élan commercial, une offensive de relations publiques a été déployée en Lombardie. Ces jeudi 18 et vendredi 19 juin 2026, neuf entreprises tunisiennes de pointe participent à des rencontres professionnelles au cœur du prestigieux marché de gros des produits alimentaires de Milan.

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Orchestrée le Consulat général de Tunisie et par la représentation du CEPEX à Milan, cette mission commerciale réunit l'Agence de promotion des investissements agricoles (APIA) ainsi que les groupements interprofessionnels des fruits (GiFruits) et des légumes (GIL). L'enjeu est de positionner durablement l'offre tunisienne auprès des 25 000 acheteurs et visiteurs professionnels qui fréquentent annuellement ce marché.

La Tunisie, partenaire clé pour pallier les contre-saisons européennes

Le choix de Milan ne doit rien au hasard. Véritable poumon logistique de l'Italie du Nord, cette plateforme s'étend sur 80 000 mètres carrés et rassemble 130 grossistes de premier plan, ayant généré un chiffre d'affaires de près de 20 millions d'euros en 2025. Les puissants opérateurs du marché de gros local, regroupés sous le groupe « « Sogemi », pilotent l'approvisionnement de 15 marchés municipaux majeurs, des géants de la grande distribution et du réseau des hôtels et restaurants (Horeca) de la métropole milanaise.

Face aux exigences de consommation, ces acheteurs italiens perçoivent désormais la Tunisie comme un partenaire de premier ordre. Et ce, dans la mesure où la Tunisie est à même de garantir un approvisionnement continu en produits frais de haute qualité durant les périodes de contre-saison en Europe.

Pour le CEPEX, cette alliance naturelle repose sur des atouts structurels majeurs, notamment la proximité géographique immédiate, le corridor maritime fluide réduisant les temps de transport, le patrimoine gastronomique méditerranéen partagé et le respect strict des normes de qualité. Des fondations solides pour sceller des partenariats d'affaires industriels et durables.