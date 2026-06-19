Tunisie: L'unité pilote d'Oued Laya à Sousse va tripler sa production d'électricité à partir de déchets

Énergie verte et gestion circulaire des déchets s'imposent au coeur de la stratégie environnementale de la Tunisie. En marge d'une séance de travail pour présenter les résultats du programme international « TOUMALI », le ministre de l'Environnement annonce l'extension du projet pour alimenter 1 000 foyers. En parallèle, 50 partenariats public-privé sont scellés pour reverdir le Sahel et valoriser les déchets touristiques.

Intervenant à ce propos ce matin du vendredi 19 juin 2026 au micro de Jawhara FM, le ministre de l'Environnement, Habib Abid, a dévoilé de grandes ambitions pour la région du Sahel. « L'unité pilote de valorisation énergétique installée sur le site de la décharge contrôlée d'Oued Laya, à Sousse, s'apprête à franchir un cap industriel majeur. Sa capacité de production d'électricité issue des déchets sera étendue pour alimenter près de 1 000 foyers, contre 300 à 400 habitations actuellement », a-t-il noté.

Le ministre a également mis en avant une dynamique de mobilisation territoriale sans précédent. Au niveau du gouvernorat de Sousse, 50 conventions de partenariat ont été officiellement signées avec des hôteliers et des dirigeants d'entreprises locales. Ces accords visent à externaliser et optimiser l'aménagement paysager des ronds-points, des intersections routières et des espaces verts de la région. Habib Abid a qualifié cette synergie de modèle de développement à dupliquer, soulignant sa parfaite intégration dans la grande initiative d'embellissement du Sahel et de nettoyage des plages.

Objectif zéro déchet plastique dans les zones touristiques

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Porté par le ministère en partenariat avec l'Allemagne et la Direction régionale du tourisme, et appuyé par le tissu associatif, le projet « TOUMALI » s'attaque de front à la pollution littorale. Sa mission consiste à cartographier et analyser précisément la nature des déchets générés par les complexes hôteliers, les cafés et les restaurants, afin de structurer une filière de recyclage et de valorisation efficace. Actuellement géré par la municipalité de Hammam Sousse, l'avenir du projet s'oriente vers la création d'une société commerciale dédiée pour en pérenniser l'exploitation.

« Ce virage vers l'économie verte s'inscrit dans un contexte d'urgence écologique nationale » a indiqué le ministre. Il a rappelé dans cet ordre d'iidées des statistiques percutantes pù un citoyen tunisien génère chaque jour entre 800 grammes et 1 kilogramme de détritus. « À l'échelle nationale, cela représente un volume annuel titanesque oscillant entre 3,3 et 4 millions de tonnes de déchets ménagers, dont 10 % sont constitués de plastiques hautement polluants pour les écosystèmes marins », a-t-il précisé.