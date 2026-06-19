Tunisie: La fondation russe « Russkiy Mir » équipe 18 lycées tunisiens pour booster l'apprentissage de la langue

À l'occasion des 70 ans de relations diplomatiques bilatérales, l'ambassade de Russie officialise un don massif de matériel informatique et de supports pédagogiques interactifs destiné aux lycées secondaires où l'on enseigne la langue russe.

La coopération éducative entre Tunis et Moscou franchit un nouveau cap. Lors d'une cérémonie officielle organisée jeudi 18 juin 2026, la prestigieuse fondation russe « Russkiy Mir » a annoncé l'octroi d'un don d'envergure au profit de 18 lycées secondaires tunisiens proposant le russe comme matière optionnelle.

Selon un communiqué de l'ambassade de Russie à Tunis, cette action de mécénat s'inscrit au coeur des célébrations marquant le 70ème anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques officielles entre la Tunisie et la Russie.

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L'aide matérielle déployée, a-t-on noté, vise à moderniser les infrastructures d'apprentissage. Le projet prévoit le renouvellement du mobilier scolaire ainsi que l'installation d'équipements technologiques de pointe, notamment des ordinateurs portables et des tablettes interactives. Pour soutenir le corps enseignant, la fondation met à disposition une panoplie d'outils binationaux, incluant des ressources audiovisuelles, des films éducatifs russes, et un accès exclusif à des modules de formation en ligne animés par des experts de renom basés en Russie.

Un soutien pédagogique durable

Au-delà de la logistique, la fondation s'engage à assurer un accompagnement méthodologique permanent pour pérenniser l'enseignement de la langue de Pouchkine en Tunisie. Ce partenariat ciblera le développement des compétences professionnelles des enseignants tunisiens tout en stimulant la réussite des élèves à travers des programmes d'émulation scolaire.

L'ambassade de Russie souligne que cette initiative répond à un intérêt grandissant et un enthousiasme manifeste de la part de la jeunesse scolaire tunisienne pour l'apprentissage de cette langue.

La célébration de l'événement s'est traduite par la présence de diplomates et de hauts responsables de l'éducation. La cérémonie de remise a ainsi réuni l'ambassadeur de Russie en Tunisie, Alexandre Zolotov, la directrice exécutive de la fondation « Russkiy Mir », Tatiana Shlychkova, ainsi que des cadres du ministère tunisien de l'Éducation. Pour acter ce rapprochement culturel, ont également été présents Mme Randa Zayani, présidente de l'Association tunisienne des enseignants de langue et littérature russes, et Faycel Abid, directeur du lycée de la Rue de Russie à Tunis.