Tunisie: Canicule extrême - La France proche de records jamais atteints, le pays doit-elle s'inquiéter ?

Une vague de chaleur exceptionnelle touche actuellement l'Europe de l'Ouest et devrait se poursuivre au moins dix jours, avec un pic attendu en France où des températures proches de records historiques pourraient être enregistrées dès lundi, selon l'expert en climatologie et géographie, l'enseignant-chercheur Amer Bahba.

Intervenant sur Express Fm ce vendredi 19 juin, le spécialiste a indiqué que cet épisode caniculaire a débuté depuis jeudi dans plusieurs régions françaises avant de s'étendre progressivement à une large partie de l'Europe de l'Ouest. Il rappelle que cette configuration météorologique évoque fortement la canicule de 2003, qui avait marqué le continent par son intensité et sa durée.

Une canicule durable et potentiellement historique en Europe

Selon les premières estimations météorologiques, cette vague de chaleur pourrait persister au minimum dix jours et concerner plusieurs pays européens, avec une intensité particulièrement élevée en France. Les températures devraient dépasser nettement les normales saisonnières, avec un risque de records locaux au début de la semaine prochaine.

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L'expert souligne que le lundi pourrait constituer une journée critique, notamment en France, où les valeurs thermiques pourraient se rapprocher des plus hauts niveaux jamais enregistrés dans l'histoire météorologique du pays.

Effets limités en Tunisie mais tendance estivale à la hausse

Concernant la Tunisie, l'impact direct de cette masse d'air chaud restera limité. Le pays devrait connaître une hausse progressive des températures dans les prochains jours, sans dépasser toutefois les moyennes saisonnières habituelles.

Toutefois, le spécialiste nuance cette situation en indiquant que les mois de juillet et août pourraient être marqués par des températures légèrement supérieures aux normales en Tunisie, un phénomène considéré comme classique dans le contexte climatique régional. Selon lui, les vagues de chaleur attendues dans le pays ne présentent pas, à ce stade, de caractère exceptionnel ou alarmant.

En résumé, si l'Europe de l'Ouest se prépare à un épisode caniculaire intense et potentiellement historique, la Tunisie restera en marge directe du phénomène, tout en s'inscrivant dans une dynamique estivale globalement plus chaude.