Maroc: La CGEM fête les 20 ans de sa Charte RSE et distingue 21 entreprises

La cérémonie de remise des trophées du Label RSE de la Confédération générale des entreprises du Maroc (CGEM) s'est tenue récemment à Casablanca, sous le thème « 20 ans de la Charte RSE : de l'engagement à l'impact ».

Cette édition revêt une dimension particulière puisqu'elle marque le vingtième anniversaire de la Charte RSE de la CGEM, lancée en 2006 pour promouvoir auprès des entreprises marocaines une vision de la performance conciliant création de valeur économique, progrès social, bonne gouvernance et préservation de l'environnement, indique un communiqué de la Confédération.

A l'ouverture de cette cérémonie, le président de la CGEM, Mehdi Tazi, a rappelé que la responsabilité sociétale constitue aujourd'hui un levier de compétitivité, de résilience et de confiance pour les entreprises.

La cérémonie a également été marquée par une table ronde sous le thème « De la conformité à la création de valeur : comment la RSE devient un levier de compétitivité ». Elle s'est poursuivie par la remise des trophées du Label RSE de la CGEM à 21 entreprises dont les démarches ont été reconnues pour leur engagement en faveur d'une croissance responsable, inclusive et durable.

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Le Label RSE de la CGEM a été attribué pour la première fois à AXA Services, BOTTU, CGI (Compagnie Générale Immobilière), Crédit Agricole du Maroc, Frigo Process, Pharma 5, Rabat Région Mobilité, Red Med Private Equity, S2M et Wafa IMA Assistance.

Par ailleurs, le Label a été renouvelé à AtlantaSanad Assurance, la Bourse de Casablanca, CAT (Compagnie d'Assurance Transport), Cosumar, Sunabel, Suta, HPS, Les Eaux Minérales d'Oulmès, Leyton, Novec ainsi qu'à la Société de gestion de la loterie nationale.

À ce jour, 152 entreprises ont obtenu le Label RSE de la CGEM.