Maroc: Andrew Robertson - Le statut mondial des Lions de l'Atlas est incontestable

A la veille de la rencontre entre l'Écosse et le Maroc dans le cadre de la 2ème journée du Groupe C de la Coupe du monde 2026, le capitaine écossais Andrew Robertson a couvert d'éloges les Lions de l'Atlas, qu'il considère comme « l'une des meilleures équipes au monde », soulignant la qualité de leur effectif et les performances réalisées ces dernières années sur la scène internationale.

« Le Maroc est une équipe fantastique, l'une des meilleures au monde, on ne peut pas le nier », a affirmé le défenseur écossais en réponse à une question de la MAP en conférence de presse d'avant-match, prévu vendredi à Boston, rappelant le parcours historique des Marocains lors de la Coupe du monde 2022, où les Lions de l'Atlas ls avaient atteint les demi-finales, une première pour une sélection africaine et arabe.

Robertson a également salué la régularité du Maroc au plus haut niveau, estimant que les hommes de Mohamed Ouahbi continuent de confirmer leur statut grâce à leurs prestations dans les grandes compétitions continentales et internationales.

« Les joueurs marocains ont fait la fierté de toute l'Afrique, et pas seulement du Maroc », a-t-il souligné, avant de mettre en garde contre la richesse de l'effectif marocain.

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Selon le capitaine écossais, les Lions de l'Atlas disposent de joueurs capables de faire la différence dans tous les secteurs du jeu. « Ils ont des joueurs dangereux partout sur le terrain et ce sera un match sacrément difficile pour nous », a-t-il prévenu.

Dans ce contexte, l'ancien joueur de Liverpool n'a pas tari d'éloges à l'égard du capitaine des Lions de l'Atlas Achraf Hakimi, « l'un des meilleurs joueurs dans son poste ».