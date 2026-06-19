Maroc: Botola Pro - L'AS FAR piégée en déplacement, le Wydad terrassé à la maison

La 25e journée de Botola Pro a totalement redistribué les cartes. Entre des retournements de situation de dernière minute et des surprises de taille, le spectacle était au rendez-vous à tous les étages. On fait le point sur les quatre grands moments de ce jeudi.

L'AS FAR se fait surprendre sur le fil à Agadir

En déplacement pour affronter l'Olympique Dcheira, l'AS FAR avait pourtant fait le plus dur. Dès la 7e minute, Khalid Ait Ourkhane ouvre le score et met les Militaires sur la voie. Mais face à une équipe de Dcheira qui joue sa survie dans l'élite, rien n'était gagné d'avance. Les Soussis ont poussé sans s'arrêter et ont fini par être récompensés : à la 88e minute, Ayoub Benaadi égalise (1-1). Un coup de massue pour l'AS FAR qui rate l'occasion de s'installer seule en tête et doit partager son fauteuil de leader avec le Maghreb de Fès.

Le FUS climatise le Complexe Mohammed V

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Le choc de la soirée opposait le Wydad de Casablanca au FUS Rabat. Et ce sont les Rbatis qui ont réalisé le coup parfait. Grâce à un doublé plein de sang-froid de Houdaifa El Mhassani (45+1e et 61e), le FUS est venu s'imposer 2 buts à 1 sur la pelouse du Wydad. La réduction du score par Ramiro Vaca à la 50e minute n'aura pas suffi pour les Rouges. Grâce à cette belle victoire, le FUS grimpe à la 6e place, tandis que le Wydad stagne au 5e rang et voit le podium s'éloigner.

Fin de match de folie pour l'Union Yaacoub El Mansour !

C'est le scénario dingue de la journée. Menée 1-0 par le Hassania Agadir après un but de Baba Ilou (53e), l'Union Yaacoub El Mansour semblait filer vers une défaite difficile. C'était sans compter sur Mehdi Balouk, transformé en héros du jour. Il égalise d'abord sur penalty à la 89e minute, avant d'inscrire le but de la victoire au bout du temps additionnel (90+5e) ! Un succès 2-1 précieux qui redonne un immense espoir au club pour le maintien.

Match nul et vierge entre Berkane et Safi

Dans le dernier match de ce jeudi, la Renaissance de Berkane a concédé un match nul et blanc (0-0) sur sa pelouse face à l'Olympic Safi. Un résultat frustrant pour les Berkanis qui manquent l'opportunité de revenir à un point des leaders, mais qui leur permet tout de même de rester solidement accrochés à la 3e place du podium.

Le classement général au terme de la 25e journée :