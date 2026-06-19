Tunisie: Panne sur le réseau - Plusieurs zones de Ben Arous et Zaghouan privées d'eau potable

La Société nationale d'exploitation et de distribution des eaux (SONEDE) a annoncé, vendredi, une interruption de la distribution d'eau potable dans plusieurs zones relevant des gouvernorats de Ben Arous et de Zaghouan, à la suite d'une panne soudaine survenue sur une conduite principale d'adduction d'eau à Mhamedia.

Dans un communiqué, la société a précisé que l'incident concerne une canalisation de 600 mm de diamètre et s'est produit dans la matinée de ce vendredi.

La coupure affecte l'ensemble de la délégation de Mhamedia ainsi que le quartier El Aouasja, relevant de la délégation de Fouchana dans le gouvernorat de Ben Arous.

Dans le gouvernorat de Zaghouan, les perturbations touchent également plusieurs localités de la délégation de Bir Mcherga, notamment Jebel Oust, Bir Mcherga-Ville, Bir Mcherga-Gare, Aïn Asker et El Menaqaa.

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La SONEDE a indiqué que ses équipes techniques sont mobilisées pour réparer la panne et poursuivent les travaux sans interruption afin de rétablir l'approvisionnement en eau dans les meilleurs délais.

Selon la même source, la reprise progressive de la distribution d'eau potable devrait débuter à partir de minuit, dans la nuit du vendredi au samedi, après l'achèvement des opérations de réparation.

La société a appelé les habitants des zones concernées à prendre les dispositions nécessaires durant cette période de perturbation.