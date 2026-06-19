Tunisie: Arnaques des offres de vacances en ligne - L'ODC appelle les Tunisiens à une vigilance maximale

À l'approche de la haute saison estivale, le marché des vacances en ligne devient hélas le théâtre de tous les dépassements. Face à la multiplication des fraudes en ligne, l'Organisation de défense du consommateur (ODC) exhorte les vacanciers à formaliser juridiquement chaque réservation pour sécuriser leurs séjours estivaux.

Intervenant ce matin du vendredi 19 juin 2026 sur les ondes de la Radio Nationale Lotfi Khaled, vice-président de l'ODC, a mis en garde les citoyens en les appelant à la plus grande prudence face aux offres promotionnelles alléchantes mais souvent mensongères qui inondent les réseaux sociaux. Et ce, qu'il s'agisse de circuits touristiques improvisés, de réservations d'hôtels ou de séjours en maisons d'hôtes.

Pour se prémunir contre les mauvaises surprises, le responsable de l'ODC conseille impérativement d'exiger un contrat ou un document juridique écrit et formel avant d'effectuer la moindre transaction financière. « En cas de non-respect des engagements pris par les prestataires de services, cette démarche préventive est indispensable pour protéger les droits des consommateurs, éviter les litiges commerciaux et, éventuellement, faciliter les recours judiciaires ou le dépôt de plaintes administratives », a-t-il indiqué.

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Selon l'organisation, ce document contractuel ne doit laisser de place à aucune ambiguïté. Lotfi Khaled insiste dans ce cadre sur le fait que chaque prestation doit y être minutieusement détaillée et vérifiée par le client. « La catégorie exacte de l'hébergement, la nature précise des services inclus, le type de chambre attribué, ainsi que l'ensemble des équipements et commodités mis à disposition doivent être mentionnés sur le contrat », ajoute-t-il.

Ce rappel à l'ordre réglementaire n'a rien d'un simple excès de zèle. L'ODC révèle avoir déjà répertorié de nombreux incidents fâcheux, de flagrantes violations des lois en vigueur et des manquements systématiques aux législations strictes qui encadrent pourtant le secteur du tourisme et des réservations en Tunisie. Formaliser sa démarche reste donc e bouclier le plus efficace pour passer des vacances sereines.