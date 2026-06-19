Tunisie: Une enseignante condamnée après une vidéo sur le bac

Le tribunal de première instance de Tunis a condamné, ce jeudi, une enseignante de l'enseignement secondaire à 10 mois de prison avec sursis, dans une affaire liée à la diffusion de fausses informations concernant le baccalauréat.

Selon le dossier, l'enseignante était poursuivie pour avoir publié sur les réseaux sociaux une vidéo affirmant la prétendue fuite de l'épreuve de philosophie de l'examen national du baccalauréat, provoquant un climat de confusion parmi les élèves et leurs parents.

L'affaire a été déclenchée à la suite d'une plainte déposée par le ministère de l'Éducation, qui a contesté la véracité des informations diffusées.

Les enquêtes sécuritaires et judiciaires ont établi que les accusations de fuite étaient infondées. L'enseignante a alors été renvoyée devant la justice pour diffusion de fausses informations susceptibles de perturber l'ordre public et de porter atteinte à la crédibilité des examens nationaux.

Le tribunal a finalement prononcé la peine avec sursis, mettant un terme à cette affaire qui avait suscité une large polémique sur les réseaux sociaux.