Tunisie: Douanes tunisiennes - Vers la fin des longues attentes aux frontières ?

La direction générale des douanes tunisiennes a annoncé le lancement d'une nouvelle application numérique destinée à simplifier les procédures administratives des voyageurs, notamment les Tunisiens résidant à l'étranger lors de leur retour au pays.

Cette initiative s'inscrit dans le cadre des préparatifs liés à l'accueil des Tunisiens de la diaspora, avec un renforcement des postes frontaliers en ressources humaines et une mise à jour continue des informations et des consignes destinées aux voyageurs.

Selon le doyen des douanes tunisiennes, Elyes Belkhir, ces mesures visent à améliorer la fluidité du passage aux frontières et à réduire les temps d'attente, notamment grâce à une meilleure orientation des voyageurs en amont.

Harmonisation des textes liés au FCR

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Le responsable a également rappelé que, depuis juin 2024, à la suite de la promulgation des dispositions de la loi de finances 2025 relatives à l'avantage fiscal lié au retour définitif et au régime FCR, les textes ont été actualisés et harmonisés.

Cette réforme, consolidée par un décret publié le 20 juin 2025, regroupe l'ensemble des modifications intervenues depuis 1995 et étend le dispositif à tous types de véhicules, y compris hybrides, électriques, essence et diesel, avec un droit renouvelable tous les dix ans.

Dans ce contexte, les douanes tunisiennes misent sur la digitalisation pour améliorer l'expérience des voyageurs. Le responsable a souligné que l'utilisation croissante des applications numériques par les Tunisiens de retour au pays a déjà permis de réduire significativement les délais d'attente.

Après le lancement de l'application Rokhssati, dédiée aux véhicules, une nouvelle application baptisée Amtiaty vient compléter le dispositif afin de faciliter davantage les démarches douanières.

Cette évolution s'inscrit dans une stratégie globale de modernisation visant à rendre les services douaniers plus rapides, plus accessibles et plus efficaces pour les voyageurs.