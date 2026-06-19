Tunisie: Ce que vous pouvez ramener sans payer de douane

Le doyen des douanes tunisiennes, Elyes Belkhir, a apporté des précisions concernant les règles applicables à l'importation de biens et à la déclaration de devises pour les Tunisiens résidant à l'étranger.

Selon ses déclarations, tout Tunisien âgé de plus de 18 ans, résidant à l'étranger et revenant dans le cadre d'un séjour temporaire, peut introduire des effets personnels et des biens d'une valeur maximale de 5 000 dinars, sans être soumis aux droits de douane.

Retour définitif et importation de biens

En cas de retour définitif, les règles concernent principalement les meubles et équipements domestiques. La valeur totale de ces biens ne doit pas dépasser 50 000 dinars pour un couple. Dans ce cas, une demande doit être déposée auprès des services douaniers par l'un des conjoints.

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Concernant la déclaration de devises, le responsable a indiqué que celle-ci devient obligatoire au-delà de 20 000 dinars.

Il a toutefois recommandé de procéder à une déclaration dès que le montant dépasse 5 000 dinars, afin d'éviter tout contrôle ou litige, et de faciliter les opérations bancaires, notamment l'ouverture de comptes en devises étrangères ou les opérations de change.

Ces précisions s'inscrivent dans un effort de clarification des procédures douanières visant à simplifier les démarches des voyageurs tout en renforçant le respect de la réglementation en vigueur.