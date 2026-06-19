Tunisie: 24 structures accompagnées, 68 policy briefs - Le bilan concret de Savoirs éco au pays

Le projet Savoirs éco, financé par l'Union européenne et mis en oeuvre par Expertise France, clôture officiellement ses activités lors d'une cérémonie organisée le 19 juin 2026 à Tunis.

Lancé en février 2023 pour une durée de 43 mois et doté d'un budget de 4,5 millions d'euros, le projet a accompagné le développement d'un écosystème plus structuré, plus inclusif et plus performant de production de savoirs économiques en Tunisie afin de contribuer à un débat public davantage fondé sur l'analyse, l'évidence et la recherche.

Cette cérémonie a réuni des représentants des institutions tunisiennes, des partenaires techniques et financiers, des structures productrices de savoirs économiques, du monde académique ainsi que des acteurs de la société civile afin de revenir sur les acquis du projet et de valoriser les dynamiques engagées au cours des trois dernières années.

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Les interventions d'ouverture ont été assurées par M. Tom Ashwanden, Chef de Coopération de l'Union Européenne en Tunisie, M. Manuel Bufala, Chargé d'affaires a.i. de l'Ambassade de France, Mme Arbia Ben Othman, Directrice des Études Doctorales au Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique, ainsi que M. Mohamed El Kadri Heni, Directeur Général de la Coopération avec l'Union européenne au Ministère de l'Économie et de la Planification.

Au cours de cette cérémonie, les partenaires ont unanimement souligné le caractère « transformatif » de l'expérience, fruit de trois années de collaboration étroite entre les acteurs institutionnels et académiques. Le projet a permis de consolider des dynamiques de coopération inédites et de renforcer les capacités nationales en matière d'analyse et de production de données économiques.

Au terme du projet, 24 structures productrices de savoirs économiques (SPSE), issues des institutions publiques, des centres de recherche universitaires et des think tanks de la société civile, ont bénéficié d'un accompagnement technique, méthodologique et financier destiné à renforcer leurs capacités de production, de diffusion et de valorisation de la connaissance économique.

La collaboration avec l'Institut Tunisien de la Compétitivité et des Études Quantitatives (ITCEQ) a constitué un pilier central du projet. En trois ans, l'institution a développé trois modèles économétriques, lancé une plateforme intégrée de données et organisé plus d'une dizaine de rencontres-débats, dont les résultats ont été systématiquement valorisés sous forme de policy briefs. Ces réalisations ont été reconnues comme une contribution significative à la modernisation des outils d'analyse et de production de la connaissance économique en Tunisie.

Le projet a également accompagné l'Institut National de la Statistique (INS) dans le renforcement de ses capacités de communication et de diffusion des résultats du Recensement Général de la Population et de l'Habitat 2024 (RGPH 2024).

Un appui technique a été apporté en matière de valorisation des données statistiques et un renforcement de la coopération avec l'Insee a été opéré. Par ailleurs, des efforts conjoints ont été menés pour appuyer la réalisation et la diffusion d'enquêtes économiques, contribuant à améliorer la disponibilité et l'accessibilité de l'information statistique.

A la demande du Ministère de l'Enseignement Supérieur et la Recherche Scientifique, le projet a également soutenu l'élaboration du rapport Doing Research Assessment en Tunisie, première initiative de ce type dans la région MENA, ayant permis d'établir un diagnostic approfondi du système national de recherche en sciences sociales et économiques.

Le projet a par ailleurs contribué à structurer un écosystème plus favorable à la circulation des connaissances économiques.

À travers la plateforme EcoTous, portée par l'IACE, plus de 100 contenus de vulgarisation économique ont été produits et diffusés, tandis que plusieurs espaces de dialogue ont permis de rapprocher chercheurs, décideurs publics et citoyens autour des grands enjeux économiques dans les régions de la Tunisie notamment à Sousse, Mednine, Beja, Kef et Sfax.

Savoirs éco a également soutenu la production et la diffusion de contenus à forte valeur ajoutée. Au total, 68 policy briefs ont été élaborés dans le cadre du projet grâce notamment aux programmes de mentorat de la Fondation pour les études et recherches sur le développement international (Ferdi) et à des mécanismes d'appui compétitif destinés aux think tanks. Les travaux produits ont porté sur des thématiques stratégiques telles que la résilience macroéconomique, la gouvernance économique, la justice fiscale, le développement territorial, l'éducation, le climat ou encore le rôle des femmes dans le développement durable.

L'investissement dans le développement des compétences a constitué un axe majeur du projet. Ces actions ont accompagné le développement d'une expertise renforcée en recherche appliquée, production de connaissances et communication des résultats.

Enfin, la collaboration avec le Global Institute For Transitions (GI4T), en tant que think tank privé, a permis de renforcer les passerelles entre recherche appliquée et réflexion stratégique. Cette dynamique a abouti à la publication de l'ouvrage collectif « L'économie tunisienne 2026 : la Tunisie à l'ère des grandes ruptures », qui a proposé une lecture prospective des transformations économiques et des défis structurels du pays.

La cérémonie de clôture a donné la parole aux structures accompagnées et aux partenaires de mise en oeuvre autour de trois grands axes : le renforcement de l'écosystème des producteurs de savoir économique, la production d'une connaissance rigoureuse et exploitable, ainsi que la diffusion de la recherche pour accroître son impact sur les politiques publiques.

À travers cette initiative, les partenaires ont réaffirmé leur engagement en faveur d'une gouvernance publique davantage fondée sur l'évidence, la recherche et le dialogue entre institutions, experts et citoyens au service du développement économique et social de la Tunisie.