Sénégal: Le gouvernement préconise le dialogue avec les acteurs des médias, assure Bacary Sarr

Dakar — Le gouvernement est engagé dans une dynamique visant à promouvoir un dialogue permanent avec les acteurs des médias et de favoriser un climat apaisé au sein du secteur de la presse, a assuré, vendredi, à Dakar, le ministre de la Communication et des Relations avec les institutions, Bacary Sarr.

"Les mécanismes de dialogue et de concertation existent depuis longtemps. L'État du Sénégal a adopté, en collaboration avec les acteurs du secteur, plusieurs textes visant à organiser et structurer le paysage médiatique", a-t-il déclaré lors d'un entretien accordé à l'Agence de presse sénégalaise (APS), en marge d'une visite de prise de contact qu'il effectuait dans ses locaux.

Selon Bacary Sarr, au-delà du cadre réglementaire, les relations entre l'État et les médias doivent reposer sur une collaboration étroite, les organes de presse constituant des relais essentiels pour la diffusion des programmes et projets de développement destinés aux populations.

"Il est dans l'intérêt du Sénégal que l'État et les acteurs du secteur entretiennent des relations fondées sur la confiance et le respect mutuel", a soutenu le ministre.

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D'après M. Sarr, le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, accorde une importance particulière à l'apaisement du secteur ainsi qu'à l'amélioration des conditions d'exercice des professionnels des médias.

Il a également insisté sur la nécessité de renforcer la viabilité économique des entreprises de presse, afin de contribuer à l'amélioration de la situation sociale des travailleurs du secteur.

"Nous souhaitons que les entreprises de presse disposent de modèles économiques viables permettant d'améliorer la situation sociale des travailleurs" du secteur, a-t-il déclaré, soulignant que cet objectif passe notamment par le renforcement de la formation et de la professionnalisation des acteurs.

Le gouvernement demeure engagé dans une démarche de dialogue, de concertation et d'apaisement, afin de permettre aux médias d'exercer pleinement leur mission d'information dans le respect des lois et règlements de la République, a assuré le ministre de la Communication et des Relations avec les institutions.