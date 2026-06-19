Sénégal: Vers l'élaboration d'une stratégie nationale de vulgarisation de l'action gouvernementale (Ministre)

Dakar — Le ministre de la Communication et des Relations avec les institutions et porte-parole du gouvernement, Bacary Sarr, a annoncé, vendredi, l'élaboration prochaine d'une stratégie nationale de communication visant à renforcer la compréhension de l'action publique par les citoyens et garantir un accès équitable à une information de qualité sur l'ensemble du territoire.

"Nous sommes actuellement en train de mettre en place la stratégie nationale de communication du gouvernement", a-t-il déclaré lors d'un entretien accordé à l'Agence de presse sénégalaise (APS), en marge d'une visite de prise de contact dans ses locaux.

Selon lui, ce travail est mené de concert avec les différentes structures opérationnelles du ministère, notamment la direction de la Communication et les autres services concernés.

Le ministre a indiqué que l'un des principaux objectifs de cette stratégie est de permettre aux Sénégalais de mieux comprendre les orientations des pouvoirs publics.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

"Il s'agit également de renforcer la confiance dans l'information, d'expliquer les grands programmes de développement ainsi que les orientations économiques, politiques et culturelles du pays", a-t-il dit.

Pour Bacary Sarr, la communication doit être considérée comme un levier stratégique au service du développement national et de l'adhésion des citoyens aux politiques publiques.

Il a souligné que les autorités entendent mettre en place un dispositif de communication inclusif permettant à tous les Sénégalais, quel que soit leur lieu de résidence, d'accéder à une information fiable et de qualité.

"Nous voulons bâtir une stratégie qui permette à tous les Sénégalais d'accéder à une information de qualité dans un souci d'équité territoriale et de justice sociale", a-t-il affirmé.

Selon le porte-parole du gouvernement, une meilleure circulation de l'information publique contribuera à renforcer la transparence de l'action gouvernementale, la participation citoyenne et l'appropriation des politiques de développement par les populations.