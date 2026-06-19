Sénégal: La presse publique appelée à jouer un rôle central dans la stratégie nationale de communication, selon Bacary Sarr

Dakar — La presse publique va continuer à occuper une place essentielle dans la stratégie nationale de communication du gouvernement, a réaffirmé, vendredi, à Dakar, le ministre de la Communication et des Relations avec les institutions, Bacary Sarr, insistant sur le rôle dévolu aux médias du service public dans l'accompagnement des politiques publiques et du développement national.

"La presse publique occupe une place essentielle dans cette stratégie. Une grande partie des politiques publiques et des programmes gouvernementaux doivent être relayés par les médias publics", a-t-il affirmé lors d'un entretien accordé à l'Agence de presse sénégalaise (APS), en marge d'une visite de prise de contact, une semaine après sa prise de fonctions.

Selon le ministre, les professionnels des médias sont des acteurs incontournables de la mise en œuvre des politiques de développement et la diffusion de l'information d'intérêt public.

"Les autorités attendent beaucoup de la presse, notamment en matière d'information des citoyens, de vulgarisation des politiques publiques et de promotion du récit national", a indiqué Bacary Sarr.

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Selon lui, la dynamique de souveraineté portée par les nouvelles autorités passe également par le renforcement du rôle des médias nationaux, pour une meilleure compréhension des enjeux économiques, sociaux et culturels auxquels le pays se trouve confronté.

"Les Sénégalais doivent pouvoir mieux comprendre les réalités économiques, culturelles et sociales du pays à travers leurs propres médias", a soutenu le ministre de la Communication et des Relations avec les institutions.

Il a réaffirmé, dans le même temps, la volonté des autorités de consolider les relations avec les acteurs du secteur de la presse de manière générale et d'accompagner leur développement.

Il a fait observer que cet accompagnement vise à renforcer l'efficacité des médias, tout en favorisant leur pérennité économique, dans un contexte marqué par les mutations du paysage médiatique et les défis liés à la transformation numérique.