Sénégal: Des équipements et des médicaments offerts au Centre hospitalier national psychiatrique de Thiaroye

Thiaroye — Le Centre hospitalier national psychiatrique de Thiaroye (CHNPT), dans le département de Pikine (banlieue de Dakar) a reçu, vendredi, des Industries chimiques du Sénégal (ICS) des équipements composés de 50 lits, 50 matelas, 50 tables de chevet et cinq tentes, et des médicaments, a constaté l'APS.

"Cette initiative s'inscrit pleinement dans la dynamique impulsée par les plus hautes autorités du Sénégal qui placent le renforcement du capital humain, l'amélioration de l'accès aux soins et la modernisation du système de santé au coeur des priorités nationales", a déclaré Sandura Gomes, directrice RSE - Responsabilité sociétale d'entreprise - et de la communication des ICS.

Elle s'exprimait ainsi au cours de la cérémonie de remise des équipements aux responsables du CHNPT.

"C'est une contribution symbolique, mais c'est aussi le début d'un partenariat. Et nous sommes disposés à voir comment faire évoluer ce partenariat pour que ce soit durable. C'est aussi une de nos préoccupations : que tous nos projets et notre engagement ne soient pas du ponctuel, mais s'inscrivent sur la durée pour qu'ils aient vraiment un impact positif sur la santé des communautés", a-t-elle ajouté.

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Pour sa part, Mouhamadou Abdoulaye Sakho, directeur des établissements publics de santé, a fait savoir que la demande en soins de santé mentale est "extrêmement forte" ; une situation qui, selon lui, appelle les acteurs à se donner la main pour atteindre les objectifs.

Il a fortement encouragé le personnel et les agents de santé du du CNHPT à poursuivre leur engagement.

Le directeur du CHNPT, Dr Ibra Diagne, a beaucoup magnifié cet appui en équipements qui constitue "un geste hautement symbolique rendu possible grâce à l'action combinée des partenaires du centre hospitalier".

"Ce geste généreux va soulager directement nos services et améliorer les conditions de prise en charge. Offrir un lit confortable et sécurisé, c'est participer activement à l'amélioration de la santé physique et mentale de ceux qui souffrent, tout en facilitant le travail difficile du personnel du CHNPT", a fait valoir Dr Diagne.

Selon lui, avoir des infrastructures adaptées et modernes, des médicaments à disposition et une literie de qualité, "constituent des éléments indispensables dans le processus de rétablissement de la dignité des pensionnaires" du centre hospitalier psychiatrique.

Il a dans le même temps fait remarquer que le CHNPT "fait face à des défis quotidiens majeurs qui sont au coeur de (ses) préoccupations", citant la forte affluence des usagers, la question de la qualité des infrastructures, le relèvement du plateau technique.