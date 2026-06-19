New Jersey (Etats-Unis) — Les Lions du Sénégal gardent "intactes" leurs chances de se qualifier au second tour, malgré leur lourde défaite d'entrée face à la France, ont soutenu des reporters sénégalais couvrant la Coupe du monde 2026.

Présents jeudi dans la soirée à la séance de reprise des entrainements de l'équipe nationale du Sénégal en perspective du match face à la Norvège, dans la nuit de lundi à mardi, ils se disent très confiants pour la suite de la compétition.

"Les chances du Sénégal sont intactes. C'est vraiment dommage de démarrer la compétition par une lourde défaite, mais il n'y a pas péril en la demeure", déclare le journaliste Abdoulaye Thiam Sud quotidien.

Pour le président de l'Association nationale de la presse sportive du Sénégal (ANPS), les Lions ont six ou quatre points à prendre pour espérer se qualifier pour le prochain tour.

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Lui emboitant le pas, le journaliste Ibrahima Mboup de la RTS, la Télévision nationale, assure lui aussi que le Sénégal garde ses chances de qualification pour les seizièmes de finale.

"Il ne faut pas oublier que c'est une Coupe du monde de 48 équipes, il y aura huit meilleurs troisièmes en seizième de finale. Si le Sénégal bat la Norvège et l'Irak, il aura six points et se qualifiera en seizième de finale. Je n'ai pas beaucoup de doute là-dessus", indique-t-il.

Pour Ibrahima Mboup, les Lions ont des "atouts" pouvant leur permettre de se qualifier pour les seizièmes de finale. Il demande aux protégés de Pape Thiaw de tirer les enseignements de la défaite d'entrée face à la France, de se mobiliser et de tout faire pour battre la Norvège et l'Irak.

"Même avec un nul face à la Norvège, couplé à une victoire face à l'Irak, cela devrait être suffisant pour que le Sénégal se qualifie en seizième de finale de cette Coupe du monde", note-t-il.

Harouna Dème se montre plus perplexe, pointant "les insuffisances défensives" du Sénégal avec les trois buts encaissés en seconde mi-temps contre la France.

"Il nous faut nous poser la question de la solidité de notre défense. Il nous faut nous interroger sur la préparation physique de notre équipe. Nous avons vu contre la France que l'équipe n'était pas prête à faire 90 mn. Ça peut inquiéter pour la suite de la compétition. Sur le prochain match, nous allons affronter une équipe de Norvège plus physique et plus consistante. Ça peut nourrir des craintes", avertit-il.

Toutefois, Harouna Dème souligne que le Sénégal garde encore ses chances de se retrouver au second tour.

"Certes, comme l'a dit le coach, le match contre la Norvège n'est pas décisif, mais il est hyper important pour notre avenir dans cette compétition. Si nous perdons contre la Norvège, nous sommes quasiment éliminés. On risque de ne pas être parmi les meilleures troisièmes. Le goal-average est déterminant", estime le journaliste du quotidien L'lnformé.

Selon lui, le sélectionneur national, Pape Thiaw, a "des m choix" à faire face à la Norvège, en jouant pour ne pas perdre.

"Il faut partir du postulat que nous ne devons pas perdre face à la Norvège, ensuite aller chercher notre qualification face à l'Irak. En jouant le dernier match face au Sénégal, l'Irak va perdre beaucoup de forces. Le Sénégal devra chercher au minimum un match nul face à la Norvège, éviter la défaite et gagner notre dernier match de groupe. Avec quatre points, à défaut d'être deuxièmes, on est sûr d'être parmi les huit meilleures troisièmes", a précisé Harouna Dème.