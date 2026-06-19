Sénégal: Darou Khoudoss - Trois travailleurs grièvement blessés dans un accident survenu aux ICS

Tivaouane — Trois travailleurs ont été grièvement blessés dans un accident survenu jeudi sur le site minier des Industries Chimiques du Sénégal (ICS), dans la commune de Darou Khoudoss (ouest), a appris l'APS vendredi de sources concordantes.

Selon les informations recueillies auprès de témoins, l'incident s'est produit aux environs de 11 heures, lors d'une opération de déplacement d'une armoire électrique.

Un transformateur aurait explosé, provoquant des brûlures sur trois des personnes mobilisées à cet effet, dont deux travailleurs journaliers et un stagiaire.

Les victimes ont subi de graves brûlures, notamment des brûlures au deuxième degré.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Elles ont été évacuées en urgence vers l'hôpital Saint-Jean de Dieu de Thiès où elles sont prises en charge par les équipes médicales.

Le 7 juin dernier, le travailleur journalier Ahma Sène avait perdu la vie après une chute dans un bassin d'acide sur le même site, alimentant les inquiétudes des employés concernant les risques professionnels auxquels ils sont exposés.

Aucune réaction officielle de la direction des ICS n'avait été enregistrée suite à cet accident, malgré plusieurs tentatives de l'APS d'entrer en contact avec la chargée de la communication et du développement durable de cette entreprise.

Fleuron de l'industrie sénégalaise, les ICS, qui transforment les phosphates en acide phosphorique et en engrais, comptent environ 5.000 emplois directs et des milliers d'emplois indirects, faisant souvent recours à des journaliers.