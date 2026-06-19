Sénégal: Magal de Serigne Abdou Khadre Mbacké, un hommage à une figure majeure du mouridisme

Touba — La communauté mouride célèbre ce vendredi le Magal de Serigne Abdou Khadre Mbacké, quatrième khalife général des mourides (1989-1990), dans une atmosphère de ferveur religieuse marquée par des récitals du Saint Coran, des conférences religieuses et des séances de prières à Touba.

Surnommé "Borom Bagdad", Serigne Abdou Khadre Mbacké, fils de Cheikh Ahmadou Bamba et de Sokhna Aminata Bousso, est considéré comme l'une des figures spirituelles majeures de la confrérie mouride.

Imam ratib de la Grande Mosquée de Touba durant vingt-deux ans, de 1968 à 1990, il s'est distingué par son érudition, sa piété et son attachement aux enseignements de l'islam.

Il a consacré toute sa vie à l'adoration d'Allah, à l'enseignement du Saint Coran et à la transmission des préceptes de l'islam, invitant constamment les fidèles à la quête du savoir, à la droiture, au travail et à la pratique religieuse.

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Serigne Abdou Khadre Mbacké accède au khalifat général des mourides en juin 1989. Son magistère, le plus court de l'histoire de la confrérie, dure onze mois avant son rappel à Dieu, le vendredi 18 mai 1990, à l'âge de 75 ans.

Au-delà de son oeuvre spirituelle, il est à l'origine de la fondation du village de Bagdad, près de Touba, en 1938, sous le ndiguel de Serigne Mouhamadou Moustapha Mbacké, premier khalife général des mourides.

Il a également fondé le village de Boustane, près de Louga, où il a développé plusieurs "daaras" (écoles coraniques) dédiés à l'enseignement religieux. Il s'était aussi investi dans des activités agricoles, notamment la riziculture dans la vallée du fleuve Sénégal.

Reconnu pour son détachement des biens matériels et son humilité, Serigne Abdou Khadre Mbacké entretenait des relations fraternelles avec l'ensemble des foyers religieux du Sénégal. Son héritage spirituel est aujourd'hui perpétué par ses descendants.

Le Magal de Serigne Abdou Khadre Mbacké constitue l'un des grands rendez-vous religieux du calendrier mouride. Il rassemble, chaque année, des centaines de fidèles venus se recueillir et rendre hommage à celui que beaucoup considèrent comme "l'imam des imams".