Sénégal: Tambacounda - Une association s'engage à préserver la 'dignité menstruelle' des filles à Goumbayel

Tambacounda — L'association "Child and Nature Advocacy" (Plaidoyer pour l'enfance et la nature) compte oeuvrer pour la préservation de la dignité menstruelle des filles à Goumbayel, une commune du département de Goudiry, dans la région de Tambacounda (est).

L'association intervient dans cette commune de 27 villages, depuis l'année dernière, à travers une fourniture de kits hygiéniques aux jeunes filles du collège, dans le cadre du projet "Mûsso" (femme en langue mandingue).

"Mûsso est un projet qui met en avant la femme en luttant contre la précarité menstruelle en milieu rural et scolaire. Dans le cadre de ce projet, l'association Child and Nature Advocacy offre des kits de serviettes hygiéniques aux jeunes filles du collège de Goumbayel", a expliqué Houdou Mabo Diong, bénévole basé à Tambacounda, en marge de la célébration de l'anniversaire de la création de l'association.

Dans la commune de Goumbayel, l'association forme et initie les filles à la bonne gestion de l'hygiène menstruelle, mais surtout à lutter contre la précarité menstruelle au niveau rural et en milieu scolaire.

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"La première année en 2025, nous avions offert 60 kits aux jeunes filles du centre d'accueil de Goumbayel. La deuxième année, nous avons remarqué que le nombre a considérablement augmenté et face aux besoins, l'association a mobilisé 100 kits que nous avons offerts aux filles le 14 juin dernier, le jour de l'anniversaire de l'association", a-indiqué Houdou Mabo Djong.

"Nous veillons à ce que ces jeunes filles ne manquent pas de serviettes hygiéniques pour que la question de la dignité menstruelle ne soit pas un luxe dans cette zone", a-t-il poursuivi.

Selon le rapport d'activités, "Child and Nature Advocacy" a été créée en juin 2025 par des ressortissants sénégalais établis en France, pour assister et soutenir les enfants en situation de vulnérabilité dans le Sénégal oriental, à travers le slogan "l'Enfance mérite mieux, un mieux qui construit l'avenir".

L'association compte 18 membres bénévoles actifs, dont huit basés en France et dix au Sénégal, principalement dans la région de Tambacounda, afin de renforcer l'ancrage local de ses actions.

Selon Marième Kanté, présidente et co-fondatrice de "Child and Nature Advocacy", l'association est née d'un "constat partagé des difficultés structurelles persistantes dans la région de Tambacounda".

Ces difficultés concernent, selon elle, "l'accès limité à une éducation de qualité, en particulier en milieu rural, la persistance des grossesses précoces, et la fragilité du tissu économique local et le taux élevé d'abandon scolaire".

"Child and Nature Advocacy a été créée avec la conviction profonde que chaque enfant et chaque communauté, même dans les territoires les plus éloignés et vulnérables, mérite des opportunités équitables, durables et porteuses d'avenir", a-t-elle affirmé dans un entretien avec l'APS.

Au-delà du volet protection de l'enfance, l'association compte mener des actions pour préserver l'environnement face à la dégradation des ressources naturelles, à la pression climatique croissante et à la forte exposition des filles et femmes aux effets du changement climatique.

"Child and Nature Advocacy" entend ainsi proposer "des actions structurantes, mesurables et durables, centrées sur l'autonomisation des enfants, des femmes et des communautés locales, et conçues pour renforcer les capacités locales plutôt que de créer des dépendances", précise l'association dans son rapport d'activités.