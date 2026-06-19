Sénégal: Sédhiou - Les acteurs s'engagent contre le travail des enfants

La Cellule de lutte contre le travail des enfants (CLTE), structure relevant du ministère en charge du Travail, a organisé, jeudi, dans la région de Sédhiou (sud), une journée de réflexion et de sensibilisation des communautés en faveur de la protection de l'enfance, a constaté le correspondant de l'APS.

A cette occasion, Mame Coumba Thiaw, inspectrice du travail et coordonnatrice de la CLTE, a rappelé que cette initiative, qui a réuni l'ensemble des acteurs de la protection de l'enfance, s'inscrit dans le cadre de la célébration de la Journée mondiale contre le travail, commémorée le 12 juin de chaque année.

L'édition de cette année est placée sous le thème "Carton rouge au travail des enfants : une enfance protégée, un travail décent pour les adultes".

Elle a assuré les acteurs de la protection de l'enfant de la volonté du ministère en charge du Travail de donner une dimension nationale à cette lutte, en ciblant particulièrement les zones frontalières comme Sédhiou où les enfants sont particulièrement vulnérables.

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Elle a dans le même temps invité les parties à plus de mobilisation afin d'intensifier les efforts et atteindre les objectifs fixés dans la lutte contre le travail des enfants.

L'adjoint au gouverneur, Ba Ousmane Danfakha, a salué la tenue de cette rencontre, déclarant que "le travail des enfants compromet gravement leur éducation, leur santé et leur épanouissement".

Il a insisté sur la nécessité de s'attaquer aux causes profondes du phénomène telles que la pauvreté et la vulnérabilité des ménages.

À l'issue des échanges, les participants ont formulé trois grandes recommandations : le renforcement de la sensibilisation communautaire pour mieux informer les familles., la promotion du maintien des enfants à l'école afin de réduire les abandons et l'amélioration de la coordination entre les différents acteurs de la protection de l'enfant.