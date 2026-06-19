Sénégal: Saint-Louis - Un parcours musical suivi d'un grand rassemblement pour célébrer la Journée mondiale de la musique, samedi

19 Juin 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Saint-Louis — La ville de Saint-Louis (nord) va célébrer, samedi, la Journée mondiale de la musique à travers un parcours musical suivi d'un grand rassemblement en collaboration avec l'Institut culturel français, a appris l'APS des initiateurs.

La Journée mondiale de la musique est célébrée le 21 juin de chaque année. A Saint-Louis, les acteurs se sont accordés sur la date du 20 juin (samedi) pour célébrer la musique.

Une déambulation musicale est prévue sur plusieurs sites, comme Ndar Ndar Music & Café, Kër Gu Mag et JangKom, entre 18 et 20 heures.

À partir de 21 heures, l'espace public situé devant l'Institut culturel français va accueillir un grand concert de clôture. Il sera animé par Niagass, une figure du rap sénégalais et le groupe musical "Guneyi", selon les organisateurs.

Lire l'article original sur APS.

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