Sénégal: Hivernage 2026 - La région de Kaolack enregistre ses premières pluies

19 Juin 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Kaolack — La région de Kaolack (centre) a enregistré ses premières pluies vendredi matin vers 6 heures, avec un système pluvio-orageux, dont 8 mm dans la capitale du Saloum, a contacté l'APS.

Auparavant, en fin de soirée, de légères précipitations avaient été enregistrées dans la commune de Kaolack.

Ce système pluvio-orageux venant de l'est a traversé la région de Kaolack, occasionnant des précipitations dans plusieurs localité de la région, a indiqué Papa Assane Ndiaye, responsable local de l'Agence nationale de l'aviation civile et de la météorologie (ANACIM).

D'après lui, à la station météo Kaolack, on a enregistré 9 mm, 10, 2 mm à Gandiaye, 12,0 mm à Ndiaffate, 16,0 mm à Thiarré, 14mm à Latmingué, alors qu'à Ndiebel, des traces ont été notées, a-t-il précisé.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

A Nioro du Rip, il a été enregistré 8 mm, à Paoskoto 15 mm, 21 mm à Keur Madiabel, 36 mm à Wack Ngouna et 20 mm à Taiba Niassène, contre 9 mm à Guinguinéo et 11 mm à Mboss.

"C'est la troisième pluie observée depuis le début, mais nous constatons toujours des pluies faibles. Jusqu'à présent, aucune pluie utile n'a été enregistrée dans le département, c'est à dire une pluie supérieure ou égale à 20 mm", a fait observer M. Ndiaye.

Par conséquent, "nous ne pouvons pas encore confirmer l'installation définitive de l'hivernage.

Nous continuons donc à suivre l'évolution de la situation dans les prochains jours avant de pouvoir confirmer une installation définitive de l'hivernage", a-t-il indiqué.

Lire l'article original sur APS.

Tagged:
Copyright © 2026 Agence de Presse SÃ©nÃ©galaise. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.