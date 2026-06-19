Sénégal: Hivernage 2026 - La région de Kaolack enregistre ses premières pluies

Kaolack — La région de Kaolack (centre) a enregistré ses premières pluies vendredi matin vers 6 heures, avec un système pluvio-orageux, dont 8 mm dans la capitale du Saloum, a contacté l'APS.

Auparavant, en fin de soirée, de légères précipitations avaient été enregistrées dans la commune de Kaolack.

Ce système pluvio-orageux venant de l'est a traversé la région de Kaolack, occasionnant des précipitations dans plusieurs localité de la région, a indiqué Papa Assane Ndiaye, responsable local de l'Agence nationale de l'aviation civile et de la météorologie (ANACIM).

D'après lui, à la station météo Kaolack, on a enregistré 9 mm, 10, 2 mm à Gandiaye, 12,0 mm à Ndiaffate, 16,0 mm à Thiarré, 14mm à Latmingué, alors qu'à Ndiebel, des traces ont été notées, a-t-il précisé.

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A Nioro du Rip, il a été enregistré 8 mm, à Paoskoto 15 mm, 21 mm à Keur Madiabel, 36 mm à Wack Ngouna et 20 mm à Taiba Niassène, contre 9 mm à Guinguinéo et 11 mm à Mboss.

"C'est la troisième pluie observée depuis le début, mais nous constatons toujours des pluies faibles. Jusqu'à présent, aucune pluie utile n'a été enregistrée dans le département, c'est à dire une pluie supérieure ou égale à 20 mm", a fait observer M. Ndiaye.

Par conséquent, "nous ne pouvons pas encore confirmer l'installation définitive de l'hivernage.

Nous continuons donc à suivre l'évolution de la situation dans les prochains jours avant de pouvoir confirmer une installation définitive de l'hivernage", a-t-il indiqué.